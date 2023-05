Castigo combina pa agente di Polis cu a pasa informacion secreto na otro hende

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta Hues di Corte den Promer Instancia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra un agente di Polis d. C.

Ta asina cu Hues ta haya d C. culpabel di a viola secreto di trabao y mal uso di su funcion como agente di Polis.

Viola secreto di trabao: Algun siman pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a acusa d.C. di intencional trahando como agente di Polis, a pasa informacion secreto cu e tabata dispone di dje na e homber H. Esaki a sosode entre 1 Juli 2022 y 31 Juli 2022.

Fiscal tambe a acusa d.C. di a mal usa su funcion di Polis.

Castigo combina: Hues den su sentencia a bisa cu d C. su abogado, mr. Mohamed, a mustra cu e persona no a haci keho y como tal mester declara Ministerio Publico no admisibel pasobra no tin keho haci. Hues a rechaza esaki.

Hues a mustra cu ora ta trata di un agente di Polis, no mester tin keho. Hues a bisa cu Polis tin informacion confidencial di hende pa haci trabao publico. Na opinion di Hues, e hecho cu d C. a bay duna informacion di adres di doño di un number di auto na e homber H., esaki ta violacion di e secreto di trabao.

Hues tambe a rechaza e defensa di abogado cu e homber H. no a haci nada contra e persona. Hues a bisa cu e ta considera esaki un asunto serio. El a mustra cu e persona H. tin un carchi di castigo.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu d.C. a daña e confianza cu hende mester tin den Polis. Hues a tene cuenta cu castigo cu Hof ta duna. Tambe Hues a tene cuenta cu ta promer biaha cu d.C. ta cay den man di husticia y cu e castigo lo por tin consecuencia pa d.C. su trabao.

Hues a condena d.C. na 2 luna di prison condicional, cu 2 aña di prueba. Tambe Hues a condena d.C. na 100 ora di trabao pa comunidad y si no cumpli cu esaki, e mester bay 50 dia cera.