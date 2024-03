Casonan sospechoso di Dengue ta subiendo na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Tuma medida mesora na bo cas



Esaki detecta via un sistema novo di vigilancia

Comunidad por yuda stop transmision di Dengue

ORANJESTAD (AAN): E tabata algo cu tabata desaroyando su mes na paisnan bisiña di basta tempo caba. Den DIARIO mes na varios ocasion a sali informenan di Venezuela, y tambe di Colombia unda ta sigui detecta aumento di pashentnan sufriendo di sintomanan cu ta mustra di ta Dengue.

Diabierna atardi, Seccion di Epidemiologia y Investigacion di Departamento di Salud Publico na Aruba a emiti un boletin, pa splica cu nan ta mirando un aumento leve den casonan sospechoso di Dengue na Aruba, esaki basa riba dato nan ricibi for di un sistema nobo di vigilancia cu ta monitor sintomanan cu Docternan di Cas ta raporta y resultadonan di laboratorio tambe ta confirmando casonan positivo.

Den region tambe esaki ta tumando lugar caminda diferente pais ta registrando aumento di caso nan sospechoso di Dengue. Apesar cu e temporada ta seco sin mucho yobida, seccion di GKMB tambe ta informa cu nan ta hayando criaderonan di sangura rond di cas particularmente cerca ciudadanonan cu ta colecta awa pa planta of muha mata. E containernan cu mas ta ser encontra cu criadero di sangura ta hemchi y bari cu awa.

Pa por stop e transmision di e virus di Dengue mester reduci of stop e sangura di sigui broei. Esaki nos por haci door di: (*) Tira afo of warda tur obheto cu por retene awa paden y rond di cas, scol, trabao y alrededor dibo. Por ehempel scoter bou mata, taira, coy hunga pafo, vas cu mata of flor y mas.

Tambe: (*) Tapa tur awa colecta den bari of hemchi. (*) Controla tur obheto paden y pafo di cas cu por tin awa para (manera vaas cu flor, baki awa di mascota, etc.) riba larva nan di sangura.

Proteha bo mes pa bo no haya Dengue, esaki bo por haci door di: (*) Bisti paña cu manga y pia largo durante oranan di atardi pa anochi. (*) Uza repelente contra sangura riba cuero cu no ta cubri cu paña. (*) Den espacio pafo di cas cende un mecha of uza bela contra sangura. (*) Cera porta y bentana di cas prome cu bira scur of uza screen. (*) Evita di bishita areanan unda bo ta consciente cu tin hopi sangura. (*) Fliet paden di cas, camber, oficina y areanan cu bo ta frecuenta regularmente cu producto pa mata sangura.

Proteha otronan rond dibo ora cu bo tin sintomanan di Dengue of tin Dengue. Esaki bo ta haci door di bay bo dokter di cas pa confirma si bo tin Dengue y evita di worde pica pa sangura. E sintomanan ta entre otro:

(*) Keintura.

(*) Dolor di cabes.

(*) Biramento di stoma of sacamento.

(*) Diarrea.

(*) Dolor di weso, joints y musculo (dolor di curpa).

(*) Dolor di wowo.

(*) Rash.

Si bo tin un of mas sintoma nan ariba menciona, acudi na bo dokter di cas pa e por evalua bo. Ta importante pa bo informa bo dokter di cas ki dia bo a cuminsa sinti malo pa asina e por haci test nan adecua di laboratorio.

Si bo Docter diagnostica bo persona sospecho di Dengue, tuma nota di lo siguiente: (*) Evita di worde pica door di sangura. (*) Paracetamol ta e unico remedi cu bo por bebe, otro pilder nan por causa sangramento (manera ibuprofen, diclofenac, etc). (*) Bebe hopi likido pa mantene bo mes hidrata. (*) Sosega lo mas posibel.

DVG a priminti cu nan lo bay trece mas detaye riba e casonan di Dengue na Aruba.