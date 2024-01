Caso manera Thiel Corporation cu a paga su trahadornan salario di December te 10 di Januari no por ripiti

The content originally appeared on: Diario

Mediador Anselmo Pontilius a splica: “E ta un violacion di ley”

ORANJESTAD (AAN) — Den entrevista cu DIARIO, Mediador di Gobierno, señor Anselmo Pontilius, a referi na e Compania Thiel Corporation, cu no a cumpli cu pago di salario dia 27 di December ultimo, sino te dia 10 di Januari, despues cu nan a haya un suma cu a permiti nan, finalmente, cumpli cu nan trahadornan.

Pontilius a sinta na mesa, Diahuebs siman pasa, tanto cu e sindicato como cu dunador di trabao y tur e shop-stewardnan y un grupo di trahadornan cu tin hopi aña di servicio y cu ta hopi preocupa pa motibo cu algo asina ta afecta nan pasobra nan tambe tin compromiso financiero, entre otro, na banco, fuera di nan gastonan familiar.

Pontilius a señala cu esaki no mester sosode, pasobra si un hende tin un compania, cada prome dia di luna e mester sa cual ta su gastonan operacional di cada luna. Salario lo no cambia masha, pasobra overtime so lo por cambi’e. Si e sa cuanto mil florin e tin cu paga na salario, e tin cu percura pa e suma ey ta disponible.

Mediador a señala cu mayoria di empresanan tin un cuenta cu banco y loke nan ta yama un linea di credito, mientras cu e companianan tin clientenan cu tin placa cu ta biniendo.

Pontilius a agrega cu e discusion ta si berdaderamente e compania a cay atras, si a haya suficiente fondo for di e empresanan cu ta pag’e, si of no, pero e trahado no por paga e prijs ey.

Kiermen, si el a palabra cu e trahador cu e ta pagu’e dia 27 di cada luna y e no ta pagu’e, e ta viola ley of un acuerdo. Mas ainda, e ey ta bisa cu si bo ta paga laat ocho dia of mas, e trahado por cobra e empresa un suma di interes pasobra el a pag’e laat, aunke ta un suma masha abao mes. Pero e ta stipula den ley pero e ta envolve henter un proceso legal cu por costa e trahado cen. Pues, mester percura pa ningun compania bay den e direccion aki.

En todo caso, e empresa mester avisa na tempo e trahadornan, na tempo, cu e pago lo ta laat. Den e caso aki, Pontilius a señala cu e trahadornan tabata basta pasivo pero por haya otro situacionnan tambe, hopi extremo, den cual e trahadornan tin nan compromisonan financiero y no por cumpli.

Mediador a sinta na mesa bek cu e compania unda e sindicato a pone nuebe punto riba mesa, cu e dunador di trabao a bisa cu nan lo contesta nan, y cu den e restructuracion y mehoracion di e compania nan lo preveni pa esaki no pasa mas.