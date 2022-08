Caso Avestruz di Benny Sevinger lo wordo trata den Corte dia 5 di September

The content originally appeared on: Diario

Secretario General di MEP:

*mas di 22.000 pagina di investigacion pa trata e caso gigantesco di corupcion

ORANJESTAD (AAN): Un caso cu a hala masha hopi atencion ta e caso Avestruz di Benny Sevinger ex minister di AVP y actualmente ainda Parlamentario di AVP. No solamente e caso di Avestruz a hala masha hopi atencion sinembargo e decision di Mike Eman pa pone Benny riba lista ‘cueste lo que cueste’ pa purba scapa AVP como cu Benny semper tin su kring cu ta kere den dje ‘no matter’ cuanto tereno el a “presta”, “horta” of bende y gana comision. Den e afan di Mike Eman pa sostene su amigo di pabou esta Benny Sevinger, Mike Eman a scoge pa laga un Robert Candelaria (kende ta para pa integridad) cu casi 800 voto pafor di Parlamento y insisti pa e sospechoso di husticia Benny Sevinger drenta Parlamento. Pueblo ta esun cu tin e pen den nan man y proximo eleccion e actitud bochornoso aki di Mike Eman y AVP ta prohibi pa lubida. Aruba mester di hende drechi pa maneha e pais aki pa saca nos for di e crisis cu mundo a traspasa door di dje.

E caso Avestruz cual ta e caso unda Benny Sevinger ex minister di AVP, kende ainda Parlamentario, ta e sospechoso principal ta actualmente den Bullpen keintando pa 5 di september proximo.

Ta trata di un investigacion masha grandi unda investigadornan a biaha pa Corsou, Sint Maarten, Panama, Miami, Colombia segun fuentenan pa asina sigui diferente di e placanan y transferencianan cu a wordo haci door di tur esnan meti den e caso di bendemento di terenonan di pueblo y kier a bira miyonario. Casi full e bureau di ex minister Benny Sevinger a wordo deteni y otro overhoor.

Ta trata di 22.000 pagina di investigacion y desde luna di september proximo e caso aki lo ta dilanti mesa berde y a programa como 4 luna pa trata e caso gigantesco di corupcion aki pues di september te December. Aproximadamente januari/februari lo tin un veredicto di Hues. Desde september pa december pueblo lo cera conoci cu e cara real di masha hopi sostenedor y fanatico di AVP kendenan tur ta meti den e caso aki. Benny Sevinger ta keda e autor y sospechoso principal cu a coopera y ricibi basta pago pa fabornan politico. Hopi ta a traves di Fundacion Curason Berde cu ta su propio Fundacion.

Otro nota cu a wordo constata cu Golden Rain Private Foundation cu cuenta na ORCA Bank na Corsou tin un suma di 1.329.711 US Dollar y dicho cuenta ta wordo maneha pa e amigo infancia di Benny un tal Sussebeek. Aki tambe tin basta prueba y link pa cu e caso historico aki. Pagonan cu posiblemente a pasa den maletanan carga cu cash y segun fuentenan esakinan a bay via Colombia kisas tabata mas dificil pa prueba. Un cos ta sigur Aruba lo cera conoci desde september pa december cu e berdadero cara di AVP esta di Benny Sevinger sosteni pa su amigo Mike Eman.

Benny Sevinger sospechoso principal cu 5 encargo hopi pisa:

Ministerio Publico ta acusando Benny di 1. Valsheid in geschrifte (Falsificasion), 2. Oplichting (Estafa), 3. Misbruik van Functie (Maluso di poder), 4. Het aannemen van steekpenningen (al dan niet handelen instrijd met zijn plicht) acepta soborno, 5. Opzettelijk gewoonte witwassen (Deliberadamente y a proposito laba placa). Pues ta cargonan hopi pisa contra un ex minister di AVP amigo di Mike Eman.

Benny a paga su fiesta di su ‘birthday’ y cas cu placa di Avestruz:

Di acuerdo cu Ministerio Publico: In ruil voor giften werden aanvragen voor overheidsterreinen “VERVALST”. Zo werd de verbouwing van het huis van Benny Sevinger en zijn VERJAARDAGSFEEST in het Holiday Inn betaald en kocht hij via een stichting vliegtickets. Tin masha hopi NV’s ta wordo menciona den e caso aki. Manera Deshaun, Milero Investment, Island Estates, Zenwave y Pristine Estates NV, Damira, Lizner pa nombra algun pa pueblo por cuminsa compronde e magnitud di e corupcion y mafia di Benny Sevinger, Mike Eman y AVP. Pues Ministerio Publico tin suficiente prueba cu Benny a fiesta su cumpleaños y tambe a renoba su cas cu placanan ricibi den cambio pa fabornan politico.

Wel e cos aki dia pa dia ta bira mas serio y desde september 5 lo ta bon pa TUR prensa incluso e “radiorochela” kendenan tambe a strica mas di 6 miyon, por cubri e caso aki y trece pida pa pida na Papiamanto crioyo pa henter pueblo por compronde e magnitud di sinberguenseria, corupcion, fraude y mafia con ministernan di AVP a atende cu patrimonio di pueblo. AVPO no por bolbe hamas den gobernacion!!!