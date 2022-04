Caso asesinato Poentje Castro ta na Mei 2022

The content originally appeared on: Diario

A haya un psychiater cu ta bay check e sospechoso

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs merdia un biaha mas tabatin pro forma di e lamentable caso di asesinato di John Anthony (Poentje) Castro. Ayera por a ripara cu tin claridad awor riba psychiater pa evalua e estado mental di e sospechoso Anderson Rasmijn (36). Den sala di Corte tabata presente e señora viuda y un yiu muher di e defunto John Castro. Hues a fiha 6 Mei 2022 pa tratamento di e caso penal.

SOSPECHOSO TIN PROBLEMA MENTAL

Ayera merdia durante e pro forma por a compronde cu Anderson Rasmijn ta un persona cu a haya tratamento for di psychiater. Esey tabata e motibo cu na Respaldo, ningun di e psychiaternan no kier traha un raport pasobra nan a yega di atende Rasmijn. Esaki tabata e punto cu Hues tabata kier claridad pa mira si lo mester busca psychiater di afor. Ayera Hues a bisa cu e por a compronde for di e director di Respaldo, van Galen, cu van Galen mes lo bay evalua Rasmijn y traha un raport. Cu esey, e peticion di mr. Carlo ta keda cumpli.

SCUCHA AUDIO CU POLIS TIN

Ta asina cu abogado mr. Carlo, anterior a haci peticionnan y Fiscal a reacciona. Ayera Hues a puntra e abogado si e tin mas peticion. Mr. Carlo a bisa Hues cu e ta persisti pa haya audio cu Recherche tin pa asina e por analisa esaki cu su cliente. E abogado a sigui bisa cu si acaso Fiscal ta nenga, e ta pidi Hues pa bisa Fiscal pa regla un forma caminda sin presencia di Recherche, e abogado cu su cliente Rasmijn por scucha esakinan.

Fiscal a bisa Hues cu no por facilita audio. Esey ta un maneho fiho cu Ministerio Publico ta hiba den casonan penal. Pero Fiscal ta di acuerdo pa abogado hunto cu su cliente lo por scucha e audio. El a bisa cu e lo bay papia cu Recherche pa regla esaki y lo laga mr. Carlo sa na unda esaki lo bay sosode.

POTRET DI ZAPATO

Abogado mr. Carlo tambe a bisa cu for di e documentonan di e caso por compronde cu lo tin potret pero no e no a haya nada di potret. El a pidi Hues pa instrui Fiscal pa facilita potret.

Fiscal a bisa Hues cu si abogado kier lo por saca potret di e zapato y facilita esaki. Abogado a bisa cu lo ta bon idea pa tin potret di zapato. Hues tambe ta haya esaki un bon idea.

MEI LO TRATA CASO

Despues di e intercambio entre mr. Carlo y Fiscal caminda a yega na palabracionnan, a keda pa fiha un fecha pa tratamento di e caso. Anterior caba a papia cu dia 6 di Mei 2022 lo ta tratamento di e caso. Ayera Hues a bisa cu e ta pospone e caso pa dia 6 di Mei 2022 pa 8.30 di mainta caminda lo tuma henter mainta pa dedica na tratamento di e caso.

Manera ta conoci, Anderson Rasmijn ta wordo acusa di a tira mata John Anthony Castro riba 22 December 2010. Despues di mas cu 10 aña, awor ta asina leu cu tin un sospechoso. Dia di tratamento di e caso lo bay haya sa kico realmente a pasa dia 22 December 2010. Tambe e dia ey lo haya sa si Rasmijn, a base di e raport di psychiater, ta responsabel pa su acto of no.