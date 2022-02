Caso asesinato Poentje Castro posponi pa otro luna

The content originally appeared on: Diario

Psychiater no kier evalua sospechoso Rasmijn cu a tira Poentje mata

ORANJESTAD (AAN): Diaranson merdia den Corte a sigui cu e caso pro forma di asesinato di John (Poentje) Castro. Esaki a bay via video conference caminda e sospechoso Anderson Rasmijn di Colombia, tabata sinta den un oficina na KIA, mientras cu den sala di Corte di Husticia tabata presente, Hues, Fiscal, abogado mr. Carlo y famia di John Castro.

Ta asina cu no mucho cos a logra di December 2021 pa awor. E procesverbaal oficial a keda entrega na mr. Carlo mucho laat cu a haci cu e abogado no a haya e tempo suficiente pa por sinta cu Anderson Rasmijn pa evalua esaki. Ademas ainda psychiater no a evalua Rasmijn, manera mr. Carlo a pidi y cu Hues a bisa cu esey lo keda regla.

Rasmijn sera pa atraco cu violencia: Ta asina cu mr. Carlo a pidi Hues pa inclui e caso pa cual Rasmijn actualmente ta sera den KIA, hunto cu e caso di asesinato di Poentje. A resulta cu Rasmijn tabata sera den KIA pa un caso di atraco cu violencia.

Durante e investigacion den caso Poentje a bin haya indicacion cu Rasmijn ta esun cu riba 22 December 2010 a mata Poentje. E momento ey a para e proceso di e caso di atraco cu violencia y a bay concentra riba e caso di asesinato di Poentje.



Carlo a bisa Hues cu el a papia cu abogado mr. Arendsz Marchena kende ta e abogado di Rasmijn pa e caso di atraco cu violencia. E abogado a bay di acuerdo pa trata e casonan hunto. Tanto Hues como Fiscal ta haya un bon idea pa trata e casonan hunto y asina ta exigi un solo castigo.

Psychiater no kier evalua sospechoso: Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu riba e asunto di psychiater, te ainda psychiater no a evalua Rasmijn. Hues a splica cu na December 2021 el a bisa cu a nombra un psychiater y a kere cu e proceso ta cana.

Sinembargo a resulta cu e psychiater a mail Corte cu e no kier evalua Rasmijn y a menciona e motibonan. Hues a bisa cu el a keda asombra cu esaki y a manda un mail pa e hefe di Respaldo pa mira si e hefe lo bay evalua Rasmijn of si lo apunta un otro psychiater of si lo bay busca un psychiater di Curacao pa haci esaki.

Caso posponi atrobe: Tur e situacionnan aki a trece cun’e cu mester a bolbe pospone e caso. Hues a palabra cu 31 Maart 2022 lo tene un otro caso pro forma, caminda e ora ey mr. Carlo y mr. Arendsz Marchena lo por haci nan peticion pa investigacionnan cu lo ta desea pa haci. Tambe lo mira si pa e fecha ey lo tin un raport di psychiater. Na mesun momento ariba sugerencia di Fiscal, Hues a palabra cu 6 di Mei 2022 lo trata e casonan hunto. E ora ey Rasmijn lo mester presenta den sala di Corte pa responde pa e caso di atraco cu violencia y pa e caso di asesinato di John Castro.

E potret aki di archivo DIARIO di Poentje Castro, a wordo saca dia 26 November 2010, apenas 27 dia prome cu el a wordo haya morto.