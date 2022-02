Casi 500 kilo di marihuana confisca na La Guajira

The content originally appeared on: Diario

MAICAO: E departamento di La Guajira a bira awor e lugar for di unda tur speedboat tipo GoFast ta subi lama pa hiba droga sea pa Islanan ABC,

of pa Venezuela, of pa Centro America, of pa Republica Dominicana. Tur esaki den nan intento pa hiba sea Cocaina of Marihuana pa Merca of pa Europa.

Pero Polisnan Nacional na Colombia a aumenta nan presencia tur skina di La Guajira y cada tanto dia ta captura droga! Den fin di siman un biaha mas a bolbe dal narcotraficantenan un golpi duro. Nan ta staciona nan mes na puntonan di control, riba ruta cu vehiculonan ta tuma pa yega na e beachnan mas noordoost di La Guajira, pa asina e droga wordo scondi y despues poni riba boto.

E biaha aki, riba e caminda di pueblo Distraccion pa Cuestecitas, a para un BoxTruck cu tabata wordo maneha pa Andres Alfonso Henriquez Buitrago, pa inpecciona e vehiculo. E tabata transportando bulto di material industrial, pero ora di check bon, nan a ripara cu na e parti mas paden tin un ‘muraya falso’, pues un pida seccion extra instala. Aki nan a haya 950 paki conteniendo 494,2 kilo di marihuana tipo creepy.

E chauffeur a admiti cu el a sali for di e droga for di area di Cali cu destino pa Riohacha.