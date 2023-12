CARTAC a haci un investigacion riba e estado di salud financiero di entidadnan y fondonan publico na Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

Minister Maduro:

* A traha un modelo special pa Aruba

ORANJESTAD (AAN): Recientemente CARTAC cu ta e organisacion cu ta brinda asistencia tecnico pa IMF den e region di Caribe, a yuda Minister di Finansa cu un investigacion na e estado di salud financiero di entidadnan y fondonan publico na Aruba.

E investigacion aki a wordo haci den cuadro di e mehoracion di e proceso presupuestario y e calculacion di riesgo cu por tin efecto riba e Presupuesto di Pais Aruba.

Pa e investigacion aki CARTAC a traha un modelo special pa Aruba pa asina por evalua e informacion financiero cu ta trata e posicion di ganashi, solvencia y likidez di e entidadnan y fondonan publico na nos Pais. Esaki ta necesario pa asina Minister di Finansa na un forma adelanta por tene cuenta cu riesgonan cu e entidadnan y fondonan publico por trece cune pa e presupuesto y e posicion financiero di Aruba.

Banda di puntonan fuerte cu a keda indentifica cerca algun entidad y fondo publico na nos Pais, tin algun punto cu a bin dilanti cu mester atencion. Por ehempel, e necesidad pa Minister di Finansa por haya informacion financiero di e entidanan y fondonan publico na tempo y pa por tin mas momento den aña den cual tin raportahe financiero enves di warda riba e cuentanan anual.

E uniformidad cu tin mester den locual ta e raportahe financiero di e entidadnan y fondonan publico, haciendo uzo por ehempel di standardnan internacional pa raporta.

Den Departamento di Finansa, mester tin un unidad cu ta monitoria e informacion ricibi. Entidadnan cu ta ricibi fondo publico y cu no ta cumpli debidamente cu e raportahe financiero lo mester wordo sanciona pa esaki. E ultimo aki ta necesario ya cu no por keda manda fondonan publico pa algun entidad publico cu no ta cumpli na manda nan informacion financiero pa Gobierno.

Lo mester evalua si Gobierno mester tuma over e tareanan di e entidadnan of fondonan publico cu sin yudansa financiero di Gobierno, no por funciona riba nan mes.

Den e tempo nos dilanti CARTAC lo brinda un presentacion na Conseho di Minister y despues hunto cu Minister di Finansa lo delinea e pasonan cu mester tuma pa asina por haci e cambionan necesario pa asina por keda midi e estado di salud financiero di e entidadnan y fondonan publico di nos Pais.