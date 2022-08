Carta di oposicion pa Hulanda ta un traicion di Aruba

The content originally appeared on: Diario

“Historia a ripiti” tabata reaccion di accion di Mike contra Aruba

*Incumplimento cu Hulanda ta 5% na trahador cu Mike a haci pober

*Informante di DIARIO a haya razon di creacion cortina di huma AVP

ORANJESTAD(AAN)—“Esaki ta un acto di traicion. Historia a ripiti y ta duna prueba pakico a tarda tanto pa Aruba a haya su Status Aparte.”

Esaki tabata uno di e reaccionnan hopi indigna cu DIARIO a ricibi ayera di ciudadanonan cu no por a comprende con partidonan cu ta yama nan mes Arubano, por a uni cu Mike Eman pa trata na destrui e posicion di Aruba enfrente Reino.

Manera DIARIO a splica cu un luho di detaye siman pasa, den seno di Partido AVP intentonan ta wordo haci pa crea un cortina di huma cu mester kita bista for di e caso penal serio contra Benny Sevinger den cual e grupo di privilegiadonan di AVP ta bon representa riba e lista di acusadonan.

“Representantenan di e grupo mas yega na Mike Eman ta entre e acusadonan den e caso increibel di Husticia contra Benny Sevinger,” informantenan a indica.

E loke a pasa ayera, sinembargo, na e Representacion di Hulanda, no tin nomber pa Arubianonan indigna cu a mustra cu Pueblo di Aruba a contesta e traicion contra Aruba y a keda cas.

“Ta un grupito tabata ayera cu AVP cu no por a actua riba su mes mas tabata tin mester di yudansa di e dos partidonan chikito,” a wordo trece dilanti.

Informantenan bon na haltura di loke a pasa ta mustra, cu e grupo di representantenan Hulandes mes a mustra Mike Eman cu nan no por dune garantia cu e carta cu el a entrega lo yega Hulanda na tempo pa e Rijksministerraad, den cual lo sigui papia riba e posibilidad pa Aruba haya un “aanwijzing” loke lo nifica cu manera a pasa cu Mike Eman mes na 2014 ora el a destrui e base financiero di Aruba, Hulanda lo impone medidanan riba Aruba.

“Traicion, traidor,” ta e palabranan cu a bini dilanti di personanan cu ta bisa cu nan no ta asombra cu loke AVP a haci pasobra ta hustamente e actitud cu Mike Eman a rebiba, a haci cu Aruba mester a lucha pa un tempo mucho mas largo pa su Status Aparte, cu a duna Eman chens pa bira Prome Ministro di Aruba.

“Si no tabata pa e hecho cu MEP a sigui lucha pa Status Aparte di Aruba, awe no tin Gobierno di Aruba y lo no tabata posibel pa Mike Eman yama su mes ex Prome Ministro di Aruba,” a wordo indica na DIARIO.

Con serio loke a pasa ta, ta bini dilanti den e hecho cu Mike Eman a bisa e Representacion Hulandes, cu Gobierno di Aruba a kibra su palabra cu Hulanda, mientras loke Gobierno Wever-Croes a haci ta, debolbe e trahadornan di Gobierno e 5 porciento awor mientras cu na 2023 lo entrega nan e reparatie toeslag.

Arubianonan a reacciona sumamente indigna contra e hecho cu Mike Eman a papia di aumento di belasting, mientras aumento di belasting ta directamente relaciona cu e desastre financiero cu Mike Eman a ocasiona y cu a laga Aruba bancarota, manera ex Secretario di Estado Hulandes, Raymond Knops, mes a splica ora Aruba a pidi asistencia pa Covid-19.

“Traicion” tabata e palabra cu mas a cay ayera ora Mike Eman, respalda pa dos partido cu ta yude forma oposicion, a trata di entrega arma pisa na Hulanda contra Aruba.

Lamentablemente pa Mike Eman, e representantenan di Hulanda mes a mustra cu nan lo manda e informacionnan cu servicio special pa Hulanda ya cu nan no por a dune e siguransa cu e informacionnan lo a alcansa Hulanda prome cu Diabierna ora Gobierno di Reino ta sigui trata e peticion di Caft pa duna Aruba aanwijzing, un asunto riba cual Gobierno di Aruba ta traha.

Tristo pa hopi Arubiano bon educa tabata, cu e puntonan cu Mike a trece dilanti, manera aumento di awa y electricidad, ta uno di e problemanan mas grandi na Hulanda cu mescos cu Aruba tambe ta victima di guera di Ukraine.

“Un berguensa pa Aruba cu atrobe a bira victima di traicion di un homber hambra pa poder y cu no por goberna ni su propio partido,” tabata e reaccion di hopi Arubiano cu personalmente a duna DIARIO hopi informacion con e wega di ayera a wordo prepara den Cas di Partido di AVP como cortina di huma pa caso Benny.