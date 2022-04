Carifta Games: Brons voor Alicia Grootfaam

17/04/2022 17:17

Terence Oosterwolde

Alicia Grootfaam droeg Suriname waardig uit en keert terug met een bronzen plak.

PARAMARIBO –

Alicia Grootfaam heeft zondag de bronzen medaille behaald tijdens de 49ste Carifta Games op Jamaica. In het National Stadium kwam ze op het onderdeel kogelstoten tot een beste stoot van 12,97 meter in de U20-categorie. Grootfaam was Surinames enige atleet op de prestigieuze atletiekkampioenschappen van het Caribisch Gebied.

Treneese Hamilton van Dominica werd Carifta-kampioen. Al bij

haar eerste beurt kwam ze tot de winnende afstand van 14,58 meter.

Zilver was voor Britannia Johnson van Jamaica: 14,19 meter.

Grootfaam opende met een afstand van 12,80 meter. Daarna had ze

twee ongeldige pogingen, voordat ze tot 12,70 meter kwam. Haar

vijfde poging was de beste (12,97), terwijl ze afsloot met 12,91

meter.

Alicia Grootfaam (r) met winnares Treneese Hamilton (m) en

Britannia Johnson.

Voor Hamilton was er sprake van enige revanche. Tijdens de

Carifta Games 2019 in het Truman Bodden Sports Complex in George

Town, Kaaimaneilanden was ze namelijk afgetroefd door Grootfaam. De

Surinaamse pakte toen de titel met een afstand van 14,15 meter,

slechts een centimeter verder dan Hamilton (14,14). De rivalen

zaten toen in de U17-klasse.

Dat Grootfaam, die mede op basis van die prestatie in 2019 door

de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname werd uitgeroepen

tot junioren sportvrouw van het jaar, de enige atlete van Suriname

op Jamaica is, komt omdat zij ook als enige de limieten van de

Surinaamse Atletiekbond heeft gehaald. De Carifta Games worden

maandag afgesloten. De vijftigste editie is in 2023 in buurland

Guyana.







