Caribbean Airlines mag weer vliegen op Suriname

17/01/2022 00:00 – Ivan Cairo

Het Kantoor Caribbean Airlines zal deze maand weer ‘open for business’ zijn. Foto: dWT

PARAMARIBO – “Er is inderdaad toestemming gegeven, maar in de tussentijd moet worden gewerkt aan een oplossing.” Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bevestigt dat Caribbean Airlines van de autoriteiten groen licht heeft gekregen om haar vliegoperaties op Suriname te hervatten. Vorige week werd er daarover via Zoom overlegd tussen de top van TCT, vertegenwoordigers van Caribbean Airlines en de Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra).

Op Trinidad en Tobago is er afgelopen week beroering ontstaan nadat er mediaberichten waren verschenen waarin werd aangegeven dat de Trinidadiaanse carrier geen toestemming van Paramaribo kreeg voor hervatting van haar vluchten zolang problemen die te maken hebben met passagiers die zij in Suriname had achtergelaten niet naar tevredenheid waren opgelost. Toen het luchtruim in maart 2020 voor commerci?le vluchten werd gesloten vanwege de Covid-19-pandemie zijn Caribbean Airlines, Copa en Gol hun gestrande passagiers niet komen ophalen.

Jubithana hield het been daarna stijf voor deze drie carriers die zonder meer weer naar Suriname wilden vliegen. “De pandemie heeft op alle luchtvaartmaatschappijen invloed gehad, maar ik heb vanaf het begin het belang van de passagiers vooropgesteld”, aldus de minister. Hij heeft Caribbean Airlines nu wel toestemming gegeven onder voorwaarde dat de maatschappij de komende periode de uitstaande problemen met lokale partners, waaronder Asra, oplost.

Accentverlegging

Caribbean Airlines gaat zaken nu verder uitwerken en bepalen wanneer zij haar vluchten hervat. Eerder was december aangekondigd. Als nieuwe datum wordt naar verluidt 18 januari geprikt door de vliegmaatschappij.

Naar aanleiding van de mediaberichten zei een woordvoerder van de carrier in de Trinidadiaanse pers dat de gebruikelijke documenten om weer op Paramaribo te mogen vliegen al waren ingediend bij de Surinaamse autoriteiten en werd afgewacht op de afhandeling daarvan. Minister Jubithana vindt dat Caribbean Airlines het accent niet moet verleggen. De weigering van Suriname heeft namelijk niks te maken met documentatie, maar met de afkeurenswaardige houding van de maatschappij om haar gestrande passagiers in Suriname aan hun lot over te laten. “Feiten moeten van meningen worden onderscheiden. Ik heb gewoon het gelijkheidsbeginsel gehanteerd op alle drie airlines die hier passagiers hebben achtergelaten. Niemand krijgt een voorkeursbehandeling”, zegt de TCT-minister.

Goede betrekkingen

Afgelopen week zeiden de Trinidadiaanse ministers Amery Browne (Buitenlandse en Caricomzaken) en Paula Gopee-Scoon (Handel en Industrie) dat de betrekkingen met Suriname sterk zijn. Er was volgens hen geen reden om anders te suggereren, terwijl staatsbedrijf Caribbean Airlines wacht op toestemming van de Surinaamse autoriteiten om de vluchten naar Paramaribo te hervatten.

Browne gaf aan eerder in de week te hebben gesproken met minister Albert Ramdin (Bibis) waarbij de kwestie-Caribbean Airlines ook aan de orde is gesteld. Er is ook overleg geweest met de top van Caribbean Airlines en met zijn Trinidadiaanse collega van Financi?n, Colm Imbert. Browne: “TT blijft uitstekende relaties onderhouden met Suriname en de problemen worden op een wederzijds respectvolle manier aangepakt.”

Tijdens een bezoek van Ramdin vorig jaar aan het eiland hebben de twee bewindslieden gesproken over mogelijke uitbreiding van luchtdienstverbindingen tussen de twee landen, memoreerde Browne. De algehele oplossing, stelde hij, “zal voortzetting van diplomatie en onderhandelingen met zich meebrengen, en beide partijen zijn toegewijd aan een dergelijke benadering als vriendelijke Caricom-buren”.

Wat de handelsbetrekkingen tussen Trindiad en Suriname betreft, zei minister Gopee-Scoon dat hoewel Caribbean Airlines op dit moment niet naar Suriname vliegt, dat geen problemen veroorzaakt. “We blijven op handelsgebied een zeer goede werkrelatie met Suriname hebben”, aldus de bewindsvrouw.

