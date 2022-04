Capaciteitsversterking lokale gemeenschappen voor duurzame exploitatie regenwoud

14/04/2022 22:11

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Het is zeer verheugend om te vernemen dat Conservation International Suriname (CIS) zich enorm veel moeite getroost om een nobele bijdrage te leveren aan duurzaam beheer en exploitatie van het tropisch regenwoud in Suriname. In dit kader heeft CIS de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) recentelijk enkele ICT-apparaten overhandigd.

In haar efforts om zaken in goede banen te leiden heeft deze

milieu conserverings entiteit enige weken terug de reis- en

verblijfkosten van een regerings- en parlementaire delegatie naar

Gabon in Afrika gefinancierd. De missie naar West-Afrika was

bedoeld om de regeringsautoriteiten en parlementariers wat

additionele inzichten bij te brengen aangaande het duurzame beheer

van de bossen.

Gabon was ook niet het eerste het beste land om naar toe te

gaan. Dit Afrikaanse land is bewust uitgekozen omdat het bijna voor

100 procent is bedekt met bossen. Dus het is een land bij uitstek

waar we kunnen inkijken wanneer het gaat om het zo omzichtig

mogelijk omgaan met het tropische regenwoud en alle flora en fauna

daarbinnen.

In het verlengde hiervan is het van belang dat we alle nationale

actoren hier te lande moeten mobiliseren om de doelstellingen,

waaraan wij ons internationaal hebben gecommitteerd, te halen. Het

gaat in deze om het mitigeren van emissie om de klimaatsverandering

die actueel de wereld in haar greep houdt tegen te gaan. Suriname

en Gabon lopen vooraan in de rij als het gaat om negatieve uitstoot

van kooldioxide (CO2). Dat wil zeggen dat deze twee landen meer

zuurstof produceren door hun enorme dichtheid aan regenwoud dan dat

zij CO2 uitstoten door hun industriele activiteiten.

In de afgelopen decennia zijn er op internationale fora talrijke

beraadslagingen geweest om onder meer vast te stellen hoe de landen

die zorgen voor de zuurstofleverantie op aarde, financieel zullen

worden gecompenseerd. Echter, dit is nog een discussiepunt en men

is er nog lang niet uit. Ondertussen voeren de zogenaamde

geindustrialiseerde landen de druk uit op de ontwikkelingslanden om

hun bos te behouden en massaal over te gaan tot industrialisatie.

Dit terwijl zij met allerlei listige foefjes trachten om hun

industriele activiteiten voort te zetten.

Gesteld moet worden dat internationale milieu

conserveringsinstanties als CIS, samen met de centrale overheid,

meer efforts zullen moeten plegen om de lokale gemeenschappen in

het binnenland institutioneel en financieel te versterken, zodat

zij op termijn een betere en bredere verdiencapaciteit hebben. Want

het is van belang dat zij goed kunnen verdienen om een betere

welvaartspositie neer te zetten. Al de geromantiseerde verhalen die

men steeds in het binnenland gaat vertellen over het nut van

duurzaam beheer en exploitatie van de bossen zullen geen soelaas

bieden als er niet effectief wordt geinvesteerd in de

gemeenschappen.

Ettire Patra







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina