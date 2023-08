Cantidad di negoshi na Aruba no ta bahando pero mayoria di nan ta negoshi particular

The content originally appeared on: Diario

​

Director di KvK Martijn Balkestein:



Nan no ta genera hopi placa

ORANJESTAD (AAN) – Martijn Balkestein, director di Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a comenta, den entrevista cu DIARIO, cu ultimo añanan, e cantidad di companianan nobo tabata den extremo, halto.

Balkestein a menciona cu KvK tabata tin registra por lo menos 1.415 compania na aña 2021, y hasta 1.499 na aña 2022. Pa aña 2023 nos tabata tin 579, un tiki menos, pero den e prome seis lunanan, asina cu si compra e prome y di dos cuartal di aña 2022 y 2023, por mira cu el a baha un poco aña pasa. E prome seis lunanan tabata tin 690 compania y awo tin 579 registra.

Director di KvK a splica cu pa haya sa cuanto compania tin na Aruba y si esey ta subi of baha, ta importante tambe pa wak cuanto cancelacion tin.

Na aña 2021 a tabata tin casi 800 cancelacion y e cantidad aki a yega te na 2022, pero aña pasa tabata tin 278, loke ta nifica cu a keda bao di 600, en todo caso.

“Eigenlijk, nos por constata cu e cantidad di companianan cu nos tin na Aruba, no ta bahando. E ta subi keto bay, den comparacion cu den pasado. Nos tin mas cu 20 mil compania; pero loke si ta cu e cantidad di companianan registra awo ta mas tanto ‘éénpersoonsbedrijven (empresa di un persona), y hasta pa prome biaha a sobrepasa e cantidad di “nieuw VvE’s”.

Martijn Balkestein a subraya cu na momento cun VvE ta worde scogi ta pasobra esey ta un vehiculo cu ta similar na un NV, pero e no ta core e riesgo manera un negoshi di un solo doño (“éénpersoonsbedrijven”). Esaki ta hopi facil pa lanta, pero momento cu tabata tin un splicacion tocante e ley di impuesto, e ora ey hopi compania a opta pa lanta un “éénpersoonsbedrijven” na luga di un VBA.

“Na parecer di KvK, eigenlijk esaki ta un riesgo, pasobra na momento cu algo no ta bayendo bon cu bo companianan y bo ta crea hopi debe, nan por bay cu bo auto y cu cas. Esey ta un trend cu nos a skirbi di dje, y nos a papia tambe cu Minister Geoffrey Wever al respecto, pa evita cu e trend aki ta continua. Pero basicamente nos no por bisa cu e ta bayendo malo cu e cantidad di companianan; esey no, pero nos tin cu realiza si cu ta negoshinan particular (‘éénpersoonsbedrijven’) basicamente no ta genera hopi placa”, director di KvK, Martijn Balkestein a señala.