Canalnan pa por mira certamen Miss Universe

ORANJESTAD (AAN): E dia a yega pa e certamen di Miss Universe, cu lo tuma lugar awenochi na Gimnasio Nacional Adolfo Pineda na San Salvador, cu ta capital di El Salvador.

Ban apoya Karol Croes nos Miss Universe representando Aruba na El Salvador. Bo por mira e certamen awenochi pa 9:00 pm na e siguiente canalnan.

Pa clientenan di Digital Cable riba canal 61 of 97, of mire den mihor calidad HD na canal 320 of 357. Pa clientenan cu tin e Basic International tier por mira esaki tambe na canal 186 of HD canal 401.

Clientenan di SETAR Complete y tambe IPTV por mira e certamen na canal 88 y 103 HD of pa cliente cu tin Basic Internacional Tier na canal 36 HD.