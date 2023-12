Cambio haci den Presupuesto Supletorio 2 no mester a bay Raad van Advies

The content originally appeared on: Diario

​

Minister Evelyn Wever-Croes:



Gobierno a actua responsabel y a cumpli cu Constitucion

Reaccion riba e preocupacion di Gerlien Croes

ORANJESTAD (AAN): Gobierno recien a tuma nota di reaccion di Parlamentario Gerlien Croes tocante e cambio haci den e Presupuesto Supletorio 2 bisando cu esaki mester a bay Raad van Advies prome cu el a worde manda Parlamento.

Segun Parlamentario Croes, den e version cu a bay Staten a hinca aden un cambio di e LV Begroting 2023 di DOW pa his’e cu e 1.2 miyon Florin pa por drecha e incinerator y asfalta 2 speelplaats. Mientras cu e version di e Presupuesto Supletorio 2 cu a bay Raad van Advies no tabatin e cambio ey. Den e caso aki, tanto Parlamentario Gerlien Croes como Parlamentario Ryçond Santos do Nascimento ta referi na Constitucion.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reacciona y duna di conoce cu Gobierno di Aruba a actua na un manera responsabel y a manda e Presupuesto Supletorio 2 pa Raad van Advies. Premier Wever-Croes a indica cu e cambio aki cu a worde haci den e Presupuesto Supletorio 2, no mester a bay Raad van Advies. Esaki, segun e prome mandatario di nos pais, ta conforme ley. “Gobierno por adapta e presupuesto di DOW cu a pasa Januari 2023 cu un ley di Presupuesto Suppletorio sin cu esaki bay back Raad van Advies. Den e tipo di discusionnan asina ta hopi importante pa contesta e siguiente pregunta: ta trata di un ‘ingrijpende wijziging’ of no”.

Si ta un cambio substancial, cu consecuencianan financiero of huridico of estatal hopi grave, e ta worde considera como “ingrijpende wijziging” y e ora e cambio mester bay back Raad van Advies segun Articulo 22 di Landsverordening Raad van Advies 2022 (y no Constitucion). Pero den e caso specifico aki, segun Prome Minister, no ta trata di un “ingrijpende wijziging”. E suma en cuestion compara cu e suma total di e Presupuesto Supletorio 2 y presupuesto 2023 mes ta indica esey caba. “Cu nos a haci un cambio den un ley (e Begroting DOW2023), riba su mes no ta cambia e conclusion. E cambio no ta “ingrijpend” manera nan ta insinua. Ta trabaonan cu DOW ta haci caba y ta mas bien un cambio administrativo. Ta 1.2 miyon pa haci e trabaonan di DOW y ta presupuesto di Land Aruba ta aloca e fondonan ey pa DOW”, Prome Minister a indica.





Prome Minister a remarca cu no por sigui e linea di Parlamentarionan Gerlien y Ryçond y manda tur cambio Raad van Advies. Esaki lo stroba e proceso di legislacion innecesariamente. Mientras aki ta trata di presupuestonan cu ta basa riba “budgetrecht” di Staten, e derecho mas bieu y importante di un Parlamento. No di un Raad van Advies