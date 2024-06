Cambio den procedimento na SVb pa ‘Terminacion di Empleo’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den e sistema di SVb na momento aki por haci e terminacion di empleo retro-activamente te cu 1 aña bay atras.

Teniendo na cuenta regla y proceduranan actual, SVb ta informa tur su clientenan cu entrante prome di juli venidero lo haci cambio riba e tempo den cual por haci e terminacion retro-activo.

Di manera aki, ta anuncia cu e siguiente cambionan entrante 1 di Juli 2024:

(*) Por haci terminacion di empleo pa un maximo di 6 luna bay atras.

Entrante 1 di Januari 2025:

(*) Por haci terminacion di empleo pa un maximo di 3 luna bay atras.

Por observa cu e cambio aki lo tuma luga gradualmente, prome cu un periodo di 6 luna, sigui pa un periodo di 3 luna.

Den caso cu e Doño di Trabao mester haci un terminacion di empleo retro-activo pa mas largo cu e tempo stipula aki, por manda un carta cu peticion pa esaki na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hunto cu e carta mester manda documento necesario pa por prueba cu e peticion ta uno real y valido.

Departamento di Premieheffing lo atende e peticion y lo por pidi documento adicional si necesario.

E cambio aki ta pa garantiza un administracion mas eficiente y actual. SVb ta gradici tur Doño di Trabao pa e comprension y cooperacion den e proceso aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos Departamento di Premieheffing via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tambe.