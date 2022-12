Cachonan di Dump a ataca homber riba bicicleta na Simeon Antonio

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Habitantenan di e bario di Simeon Antonio a tuma contacto cu DIARIO pa expresa nan disgusto y frustracion pa cu incidentenan cu cachonan di dump cu ta tumando lugar cu mas frecuencia.

Ta trata aki di cachonan brabo cu ta sali di e dump di Parkietenbos y bin cana rond den e barionan y tin biaha ta hasta ataca habitantenan. Recientemente un

homber coriendo su bicicleta den oranan di atardi a wordo ataca pa un grupo di e cachonan aki. E cachonan tambe ta bolter bari di bisiñanan rondiando cuminda. “Nos a yega di yama City Inspector varios biaha pero nada,” asina un di e habitantenan ta expresa. “Dia cu e mucha cu a cay cu su bicicleta y cachonan a mord’e tambe nos a yama polis.”

E bisiñanan ta splica cu e dump no ta cera, e cura ta tur kibra y Serlimar no ta preocupa pa cera e cura tampoco. Hopi hende ta bin benta cacho chikito riba e dump y nan ta crece y bira cachonan di caya cu ta drenta den e bario mainta y anochi y ta molestia e habitantenan. Nan ta conta cu constantemente hende tin cu cana cu un pida palo den e bario pa bay e tienda of si bo ta bay cana pa haci ehercicio of bishita un bisiña.

E bisiñanan ta bisa cu nan a tende Ministro Ursell Arends bisa cu e tin un plan pa atende cu e cachonan aki di e Dump. “Nos ta pendiente pa e plan di e Ministro pero ta pidi Gobierno pa por fabor haci mas lihe, pasobra cada dia e molester ta bira mas grandi, awor specialmente den e dianan aki di Pasco”. Tambe nan ta pidi pa mas pronto posibel gobierno laga drecha e cura dilanti y tur rond di e dump, pa asina e cachonan aki no sali molestia e habitantenan di e barionan mas. Nan ta pidi por rondia un manera pa e cachonan aki haya un doño of algo otro, pero asina aki, riba caya cu tur nan malesa y molestiando e habitantenan no por sigui asina.