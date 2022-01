C-47 faliekant tegen renteverhoging banken

14/01/2022 20:07 – Wilfred Leeuwin

Robby Berenstein voorzitter van C-47.

PARAMARIBO – De Vakcentrale C-47 is faliekant tegen een renteverhoging bij de lokale banken, zoals is aangekonidgd door de Centrale Bank van Suriname. “Wij verwerpen het omdat we weten dat het enorme consequenties gaat hebben voor de inflatie en daarmee onze koopkracht”, zegt Robby Berenstein voorzitter van de vakorganisatie.

Volgens hem is de renteverhoging gebasseerd op een re?le rente-theorie, waarbij de rente hoger moet zijn dan de inflatie. “Dit soort zaken hebben we al eerder meegemaakt en nogmaals we blijven erbij dat het aanpakken van de inflatie moet geschieden door de wisselkoers te beheersen”, zegt Berenstein.

Het verband tussen inflatie en de koersontwikkeling is volgens hem veel hechter en zal daarop gefocust moeten worden. Hij benadrukt dat het aangekondigd rentebeleid te maken heeft met het beheersen van de geldhoeveelheid in de samenleving. De bedoeling van de rentemaatregel is overtollig geld uit de samenleving halen. “Dat moet natuurlijk ook gebeuren als er overtollig geld is, maar dat verband is niet zo direct als het verband tussen inflatie en de koers”.

Volgens Berenstein is zijn vakcentrale wel voorstaander van controlerende maatregelen, maar zijn er andere instrumenten om dat te doen. “Wij stellen voor dat de regering en de Centrale Bank uitkijken naar andere instrumenten om die koers te beheersen”. In een onlangs gehouden gesprek met de regering heeft de vakcentrale gevraagd naar de status van het besluit om de rente bij de banken te verhogen. Het antwoord was dat deze zaak nog wordt bediscussieerd. “Het is naar ons gebracht als een eis van het Internationaal Monetair Fonds, als een besluit van de Centrale Bank en dat er gesprekken gaande zijn”, zegt Berenstein.

