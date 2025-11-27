Business Incubator pa San Nicolas ta un prioridad pa Minister Geoffrey Wever
ORANJESTAD (AAN): Minister di Asuntonan Economico, mr. Geoffrey Wever tabata di bishita pariba di brug cerca San Nicolas Business Asociation.
Durante e reunion minister y representantenan di SNBA a delibera riba desaroyonan economico importante cu tin den pipeline pa pariba di brug.
Minister Wever ta mira oportunidad pa restaura Bestuurskantoor di San Nicolas pa asina facilita creaccion di un "business incubator" na e localidad, cual actualmente no ta ser uza.
Un punto economico importante pa gobierno ta sostene programanan di desaroyo personal, especialmente pa esnan cu ya caba tin negoshi, y tambe esnan cu kier cuminsa un negoshi. Den cuadro di e desaroyo turistico den e area lo crea efectonan di "spin-off" economico. E ta importante pa fiha ki tipo di sosten gobierno lo mester brinda pa por garantisa miho oportunidad di success pa esnan cu ta start, eherce of expande nan negoshi.
Den pensamento di gobierno, minister Wever kier stimula y brinda asistencia na e entrepreneur y comerciantenan di pariba di brug, pa asina nan mes tuma encargo di e formacion economico di e area - uno cu cada ciudadano di e area por ta orguyoso di dje - teniendo na cuenta aspectonan manera arte, cultura, cuisine y grado di servicio.
"Inverti den e conocemento di esnan cu kier bira comerciante y tambe esnan cu ya ta den mercado lo crea synergia entre diferente stakeholders". Gobierno lo ta un facilitador cu lo stimula progreso door di ta catalisador di desaroyo. Un "business incubator" ta caminda comerciantenan por ser asisti cu training, programa di educacion, brainstorm sessions, eventonan di networking y mas. "Hendenan cu bon idea mester por topa otro y intercambia idea y mehora conceptonan economico".
"Na San Nicolas awoki ta un momento oportuno pa inverti den nos hendenan, mirando cu e area ta na vispera di algun desaroyo economico cual seguramente lo tin su efecto spin-off riba comercio den e area. Nos comerciantenan local mester ta bon prepara pa prospera di e beneficionan".