Burgers zwaaien 2021 uit – DWTonline.com

31/12/2021 18:00 – Arjen Stikvoort

2021 is niet eenvoudig geweest voor de kleine man. Met random burgers wordt teruggeblikt op de afgelopen 365 dagen. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Vrijdag nemen burgers afscheid van een bewogen 2021. Niet met de gebruikelijke en uitbundige pagara estafette, maar thuis peinzend over wat 2022 zal brengen, want “weinig geld maakt het leven niet leuk”. Met de man van de straat fietst de Ware Tijd door 365 dagen vol kommer en kwel, maar gelukkig ook positieve zaken.

Doktersassistente Allysa (25):

“2021 was voor mij een goed jaar. Ik ben van baan verwisseld en kocht een nieuwe auto. Voorheen was ik kassier bij EBS, nu werk ik als doktersassistente. Ik heb ondanks Covid-19 een leuk jaar gehad: veel nieuwe vrienden leren kennen en nieuwe collega’s gekregen. Ook was ik veel buiten de stad. Dat is altijd leuk. Ik ben gelukkig en hoop dat 2022 net zo wordt. Misschien kan ik dan wel mijn nagelsalon opzetten. Dat zou fantastisch zijn.”

Sandra Goedschalk (84):

“2021 was een bar en boos jaar. Persoonlijk ging het me goed af, want ik heb niet veel nodig. Ik kan nog elke dag eten en drinken. Het is namelijk een one woman kitchen! Maar het leven is heel erg duur geworden en de veiligheid heeft in 2021 zwaar te wensen overgelaten. Mensen leven tegenwoordig in een andere dimensie. Men vergeet de medemenselijkheid en is gewetenloos. Dat vind ik uiterst jammer. Ik hoop dan ook dat 2022 een veel beter en veiliger jaar wordt, waarin we meer naar elkaar omkijken. We moeten meer vrijheid in het uiten van onze mening krijgen en meer bewegingsvrijheid.”

Interieur verzorgster Marl?ne Marsaip (43):

“Gelukkig zijn mijn kinderen al groot. Dat scheelt als ik naar de torenhoge prijzen kijk. Je kunt nog zo hard werken, maar uitkomen doe je niet met je salaris. Als ik even terugkijk in de tijd denk ik aan het overlijden van mijn vader in 2020. Het afgelopen jaar is ook zwaar geweest en ik hoop dat 2022 beter wordt.”

Adriana en haar mama vermaakten zich donderdag met hun wonderkaars.

Scholier Roberto Atipi (16):

“Ik vond 2021 niet goed en niet slecht. Wel vond ik het jammer dat er niet genoeg geld was. Er kon minder worden gekocht. Dat heb ik zelf gemerkt, hoewel ik niet echt iets heb gemist in mijn leven. Op school ging het gelukkig goed. Ik ben niet besmet geraakt met Covid-19. Mijn tante daarentegen wel. Ze is heel ziek geweest. Dat vond ik niet leuk. 2022 moet een beter jaar worden. Dat is waar ik naar verlang.”

Automonteur Ricky Mac Donald (60):

“Neen, 2021 was geen succesjaar. Dat mag worden gezegd. Soms had ik werk, soms niet. En dat was erg lastig als je kijkt naar de hoge prijzen van de producten in de winkel. Gelukkig werkt mijn vrouw ook en komt dus niet alles op mijn schouders. Eten was er nog, maar vele malen minder dan voorgaande jaren. Ik heb niets van de regering gezien dat ze verwezenlijkt heeft. Niets. Zoveel beloftes….. Alles draait uiteindelijk om de prijzen, want zolang je die niet kunt betalen, gaat alles gelijk een stuk minder. Nee, dat maakt het leven niet leuk.”

Huisvrouw Arlene Lie (50): “Als je niet werkt, eet je niet. 2021 was een financieel moeilijk jaar, maar met alle kleine beetjes kwamen we er wel. Ik wil niet terugkijken, maar kijk graag vooruit: 2022 moet absoluut beter worden! Laten we hopen dat de koers als beloofd eindelijk daalt, maar dat zal denk ik toch niet snel gebeuren. Hoewel Covid-19 niet snel uit de wereld zal weggaan, wil ik wel dat het stopt. Priv? gaat het mij redelijk goed. Alleen mis ik mijn dochter die in het buitenland studeert. Ze zal voorlopig – zolang Covid-19 voortduurt – niet terugkeren en ik kan ook moeilijk naar haar toe gaan… Laten we het beste hopen.”

Hoewel niet zo druk als voorgaande decembers waren er donderdag op enkele plekken toch files.

Buschauffeur Dennis Soerinder (42):

“Het nu aflopende jaar was een zwaar jaar voor de kleine man. De zoete praatjes van de president zijn vooralsnog niet uitgekomen. Er is nog steeds geen bank die je geld leent tegen lage rente om een perceel te kopen. Anderhalf tot twee jaar kon ik niet werken. Ik heb mijn auto voor priv?ritjes ingezet, maar eigenlijk was dat ook niet ideaal en bovendien heel gevaarlijk, want je weet niet wie in je auto stapt. Nee, het was zwaar. Nu rijden de bussen weer, maar je moet tweemaal de prijs – zo’n SRD 400 – om de twee dagen aan de bushouder afdragen. Daarbovenop komt de brandstof en wat je overhoudt is voor boodschappen. Maar wat koop je daar tegenwoordig nog voor bij de Chinees? Mijn boodschap aan de president is: ‘verlaag de koers, verlaag de winkelprijzen en werk aan meer werkgelegenheid.'”

Goudzoeker Sergio Sidney (23):

“2021 was een moeilijk jaar. De koers is veel te hoog. Er valt niet mee te leven. De winkelprijzen en de prijs van brandstof zijn ook te hoog. Priv? zou het ook wat beter kunnen. Verder mag de president wel blijven, hij mag reizen en zorgen voor de internationale betrekkingen. Die zijn belangrijk voor Suriname. De vicepresident kan niet naar het buitenland en dus zou een andere misschien beter zijn.”

Taxichauffeur Hemankoemar Jagesar (35):

“Ik dacht dat het in 2021 beter zou gaan, maar ik kwam bedrogen uit. Brandstof is duur en met mijn beroep is dat niet gunstig. Mijn inkomen was dit jaar niet stabiel, waardoor we zelf groenten zijn gaan verbouwen, vooral voor eigen gebruik en een beetje voor de verkoop, want alle beetjes helpen. Van het samenwerken dat president Santokhi bij zijn aantreden beloofde is nog niets terecht gekomen. Over de gezondheid van ons gezin mag ik niet klagen. We zijn allen gevaccineerd tegen Covid-19, maar hebben wel met zijn drie?n in het Regionaal Ziekenhuis Wanica gelegen. In 2022 verwacht ik betere prijzen voor levensmiddelen en brandstof.”

Een burger koopt vuurwerk.

Klusjesman Remano Sinester (41):

“Dat ik nog leef is het enige goede van 2021. Ik heb al tijden geen vast werk, maar pak klusjes voor mensen aan. Met het weinige dat ik verdien, kom ik moeizaam rond. De president doet niets. Tenminste niet iets dat ik direct terug zie. Ik hoop dat 2022 toch een beter jaar wordt.”

Gepensioneerde P. Koendan (73):

“Hoewel ik op hem heb gestemd, mag de president van mij vertrekken. Hij vult alleen zijn eigen zak. Wat kun je tegenwoordig doen met je pensioen? Zelfs bombel kopen voor de kleinkinderen, wat vroeger zonder problemen kon, kan nu niet meer. Het Chinese puntbroodje kost al SRD 2,50. E?n puntje?! Mijn drie zangvogeltjes, roti’s, geven mij wel plezier. Maar veel kun je er ook niet verzorgen. Covid-19 heeft mij ondanks de twee vaccinaties ook gepakt. Ik was vijf dagen doodziek thuis. Ik dacht echt dat ik het niet zou halen. Maar misschien hebben de vaccinaties mij toch er doorheen geholpen. Anders was ik er misschien niet meer. Laat 2022 een beter jaar worden!”

Schoonmaakster Sandrawatie Kalloe (36):

“Door Covid-19 kon ik in 2021 niet werken. Ik zat thuis zonder geld, maar toch heb ik mij op de been kunnen houden. Met ??n kind om op te voeden was dat niet makkelijk, maar het is me gelukt. Het heeft mij toch kansen geboden. Ik kon toch elke week iets verdienen. Laat 2022 sowieso beter worden dan 2021.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina