Burgers dupe internetstoring bij burgerzaken Moengo

MOENGO –

Door een internetstoring kunnen burgers van Moengo al zeker twee maanden geen elektronische identiteitskaart (e-ID) laten maken bij het lokale Bureau voor Burgerzaken (BvB). Hierdoor zijn de mensen genoodzaakt om het BvB-kantoor van Albina aan te doen. “We worden in de kosten gejaagd. Dit is flauwekul”, klaagt Moengonees Robert Obergh tegenover de Ware Tijd.

Hij heeft zijn e-ID in november bij het kantoor laten aanmaken

en kreeg medio december een sms om die af te halen. Maar toen hij

zich eind december aanmeldde, kreeg hij te horen dat hij door een

internetstoring zijn e-ID niet kon krijgen. “Sindsdien kan ik niet

over mijn identiteitskaart beschikken, omdat het probleem nog niet

is opgelost. Als ik mijn e-ID nodig zal hebben om zaken te doen,

kan dat helaas niet”, zegt een geirriteerde Obergh. Bij hem kan het

er niet in dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)

burgers oproept om hun e-ID in orde te maken, maar het BvB van

Moengo daartoe niet in staat is.

Geen zicht oplossing

Diensthoofd David Djendje bevestigt de internetstoring. Hij zegt

dat eerder het internetsysteem niet optimaal werkte en dat hij zich

sindsdien heeft ingezet om de kwestie aan te pakken. Thans

functioneert het systeem al twee maanden helemaal niet meer. “Ik

heb begrepen van Telesur dat het gaat om een buitenstoring en dat

een aannemer, waarmee Telesur een samenwerking heeft, het probleem

moet oplossen”, zegt Djendje. Hij heeft geen zicht op de oplossing

van het vraagstuk.

Djendje heeft begrip voor de frustraties van de mensen. Hij

heeft vele keren boze burgers moeten kalmeren. Hij onderkent dat ze

kosten moeten maken om hun e-ID in Albina te maken. “We zijn een

kantoor dat dienstbaar moet zijn naar de gemeenschap toe, maar dat

kunnen we nu niet optimaal doen”, geeft het diensthoofd toe. Het

