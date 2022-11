Bureau City Inspector ta haci un yamada pa uza lona ora di transporta desperdicio

The content originally appeared on: Diario

Ta prohibi pa camindanan publico di un of otro manera wordo susha

ORANJESTAD (AAN): Bureau City Inspector ta e departamento (banda di Cuerpo Policial) cu ta encarga cu control di desperdicio y con esaki ta wordo transporta riba caminda publico.

Vocero di BCI sr. Robby Rosel kier a duna un splicacion ariba e transporte di desperdicio cu ta hopi den e dianan aki y cu ta laga nos camindanan hopi sushi.

Con pa transporta desperdicio ariba caminda publico?

Ordenansa general di polis ta indica lo siguiente:

Articulo 16; Ta prohibi pa camindanan publico di un of otro manera wordo susha.

Articulo 17 parti B ta indica lo siguiente:

Ta prohibi pa transporta sushi, piedra, sushi di construccion, calki, tera, mest, sas di palo, santo, mata corta , yerba, hooi , papel , shinishi , lodo , sushi of cualkier otro material, cu no sea e ta tapa adecuadamente, den un medio di transporte cu alabes ta ekipa y ta wordo usa pa esaki , cu ta evita cu e contenido por bula of sali cay for di e medio di transporte.

E ley ta bisa:

– Caminda Publico ta encera tur caya y caminda accesibel pa publico.

– E vehiculo cu ta transporta e desperdicio pa tur medio di transporte p.e. pick-up, trailers, truck, etc.

– Tapa tur tipo di desperdicio debidamente ta ensera cu lo mester tin un lona cu ta tapa e bakinan aki.

BCI kier a haci un yamada na henter e pueblo di Aruba pa ban mantene Aruba limpi y ban uza lona ora di transporta desperdicio.