Bunita pa mira asina hopi hende na roos den Walk+Run 2022 di Aruba Bank

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dialuna atardi e dia tan spera a yega, ora cu miles di hende a bay riba pia pa participa den e “Walk+Run 2022” di Aruba Bank, e biaha aki denomina como ‘Roses Edition’.

E prome dia di caminata y careda a sali for di Pastoor Hendrikstraat dilanti Joe Laviest Sportpark na San Nicolas. E prome dia aki e distancia a cubri 5.5 km.

Di trempan caba hendenan a aglomera pa asina yega na tempo y tabata cu yen animo cla pa participa.

Riba cara di e ehecutivo di mercadeo di Aruba Bank, esta Roxanne Croes, por a mira con feliz e ta pa nota con masalmente pueblo un biaha mas a acudi na esaki. Cuatro dia di cana of core tur atardi.

Croes a keda feliz di mira tur hende bisti na roos pa e prome dia. A registra 2.500 persona pa participa den esaki. Nan ta contento di mira asina hopi hende riba caminda.

Awe Diamars nan lo ta bay sali for di e beach banda di ex-Bushiri Beach Resort, pa un distancia di 5.6 km. Pa Diaranson nan lo ta saliendo for di e centro di Paradera Drive Thru pa un ruta di 5.25 km. Diahuebs lo tin e ultimo walk y careda saliendo for di Aruba Bank su sede na Camacuri. Aki e distancia ta di 5.6 km. Na final lo bay tin presentacion di Ataniro riba escenario.