Buitenlandse stagiairs weten Suriname weer te vinden

12/04/2022 10:01

-

Arjen Stikvoort

Fietsende buitenlandse stagiaires zijn weer zoetjesaan onderdeel van het dagelijkse straatbeeld in Paramaribo.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Twee jaren lang zag je ze vrijwel niet meer in het straatbeeld: buitenlandse, veelal fietsende stagiairs. Maar de coronapandemie is op zijn retour. Reden temeer weer voor de buitenlandse studenten om hun stage te gaan doen in een tropisch land als Suriname. Weliswaar nog niet die gebruikelijke circa negenhonderd jaarlijks, maar met zo’n 175 neemt hun aantal weer toe. “En als het meezit, zitten we eind september, als er geen versterkte maatregelen komen, weer op het oude niveau”, zegt Jonathan Emanuels, coordinator van het kantoor SuforYou en Stagehuisvesting Suriname.

Het zijn voornamelijk Nederlandse stagiairs die naar Suriname

afreizen. Maar er zitten ook Belgische en een enkele Franse tussen,

zegt Emanuels. Ze lopen stage in de gebieden als het onderwijs, de

gezondheidssector, sociaal-maatschappelijk en een enkeling in de

agrarische sector. Nu de coronamaatregelen, op niet-feesten na,

praktisch allemaal niet meer van kracht zijn, wordt er weer gretig

gebruik gemaakt om Suriname beter te leren kennen, benadrukt

Emanuels.

Stagiaires Naomi van der Pan en Lotus Brouwer volgen

respectievelijk de opleidingen Creative Business en International

Communication, met als deel van hun opleiding de Minor

International Management & Entrepreneurship. Van der Pan:

“Suriname is totaal anders dan wat we in Europa gewend zijn. Maar

het land, de natuur, de vele culturen en eten zijn

fantastisch.”

Wel is de mentaliteit anders, merkt Van der Pan op. “Ik ben meer

van de punctualiteit en dat is hier toch minder. Een uurtje later

op een afspraak aankomen, is hier niet zo’n dingetje.” Ook merkt

zij op dat er in Suriname veel informeel, mondeling, wordt

besloten. “Terwijl Nederland toch meer van de schriftelijke

vastlegging en de procedures is.” In Suriname is het meer zo van’no

span’en dat is juist iets wat het tegenovergestelde is van mijn

karakter en dat geeft me juist meer stress. Maar de resterende

maanden zullen we ons niet te veel daaraan ergeren, maar zullen we

optimaal genieten”, vult Brouwer aan.

Lees meer erover in onze

woensdageditie







