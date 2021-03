Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk is na ruim acht maanden regeren niet helemaal tevreden over de gang van zaken in het land. Vooral de prijzen in de winkels gaan niet aan hem voorbij, maar hij is ervan overtuigd dat het goed komt en heeft de burgerij opnieuw gevraagd om geduld te hebben. “Als ik kijk naar wat we hebben overgenomen dan ben ik tot nu toe tevreden. Maar de gemeenschap zegt dat niet. Ala dey den sma e bari want alles wordt duurder.”