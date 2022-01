Brug Langatabikiweg officieel in gebruik genomen

30/01/2022 08:06

De gloednieuwe betonnen brug over de Patamakakreek. Foto: CDS

PARAMARIBO – De brug gebouwd over de Patamakakreek aan de Langatabikiweg in het district Marowijne is vrijdag officieel geopend door minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West en vertegenwoordigers van Newmont Suriname. De brug is twintig meter lang en tien meter breed. Haukes Construction zorgde voor de uitvoering van het project.

Newmont Suriname maakt voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik van de openbare weg tussen Moengo in het district Marowijne en Langatabiki in het district Sipaliwini. Deze met lateriet verharde verbindingsweg wordt door het bedrijf onderhouden. In nauwe samenwerking met het ministerie van Openbare Werken (OW), zijn diverse kreekovergangen in deze weg vervangen door duurzame constructies, die voldoen aan de hedendaagse eisen.

In goed overleg met de bewoners uit de omgeving is deze nieuwe betonnen brug ontworpen en vervolgens gebouwd in een periode van vijf maanden. Het gaat om een duurzame verbetering van de openbare infrastructuur waar de weggebruikers en de lokale gemeenschappen nog decennialang de voordelen van kunnen ervaren, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

OW-minister Nurmohamed gaf tijdens zijn speech te kennen dat hij bij zijn aantreden eerst met alle dc’s had gesproken en had beloofd niet zomaar aan projecten te werken zonder hun medewerking en die van de omliggende gemeenschap, want zij weten het best waar de knelpunten zijn in hun woonomgeving. De laterietwegen vooral in Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini zijn ontsluitingswegen voor heel veel dorpen en moeten dringend aangepakt worden.

De regering heeft besloten dat Openbare Werken meer moet werken aan deze ontsluitingswegen. “De kunst ligt nu in het zoeken naar andere manieren om dit te realiseren zonder de begroting teveel te belasten. In dit kader wordt wederom een beroep gedaan op bedrijven om een handje mee te helpen. Eveneens zal worden gekeken naar buitenlandse investeerders”, zei Nurmohamed tot slot van zijn toespraak.

