Brotherhood traint bewakers OW

18/04/2022 08:06

Bewakers van OW na de uitreiking van de certificaten. In het midden zittend Sandra Esseboom van Brotherhood Security.

Foto: Openbare Werken



PARAMARIBO –

Brotherhood Security heeft het bewakersteam van het ministerie van Openbare Werken (OW) onder handen genomen. De training is volgens het departement geheel in lijn met de trainingsmanual die is samengesteld door de ministeriele plan unit in het kader van de loopbaanontwikkeling en het duurzame beleid. Daarmee wordt beoogd verbetering en updaten van de kennis van alle medewerkers van OW.

Sandra Esseboom, salesdirector van Brotherhood Security, zegt

dat upgrading van de kennis van de huidige bewakers van groot

belang is. Minister Riad Nurmohamed feliciteerde zijn bewakers met

het behalen van een certificaat en is ervan overtuigd dat de

opgedane kennis het team in voldoende mate ten goede zal komen.

Brotherhood heeft eerst met de bewakers gesproken om een beeld

te krijgen van de aanwezige capaciteit, kunde en interesse. Aan de

hand daarvan is de training in elkaar gezet. Deze bestond uit twee

dagdelen: klantvriendelijkheid en -gerichtheid, omdat een

ministerie per definitie diensten verleent aan de samenleving en de

operationele beveiliging, waarin het daadwerkelijk beveiligen aan

de orde kwam.

Esseboom gaf mee dat haar bedrijf bereid is eventuele

vervolgtrainingen ook op zich te nemen om de kennis van de bewakers

naar een hoger niveau te trekken. Nurmohamed vroeg het

bewakingspersoneel naar een lijst van de behoeften om invulling te

kunnen geven aan de vereisten om de veiligheid te kunnen

garanderen.

Hij beklemtoonde dat conform de nieuwe organisatiestructuur

vrijwel alle afdelingen aanpassingen zullen ondergaan. Elke

ambtenaar zal intrede op het ministerie verplicht stage moeten

lopen. “Eenieder die werkzaam is bij OW wordt in de gelegenheid

gesteld trainingen of opleidingen te volgen voor de functie die

binnen het ministerie wordt vervuld.”

De bewindsman maakte duidelijk dat hij verwacht dat iedere

medewerker die participeert binnen zijn ministerie het werk moet

kunnen doen vanuit een bepaalde vakkennis en vaardigheden om de

motivatie te stimuleren en de deskundigheid te optimaliseren.







