Bromfietsers, snelheidsduivels in het verkeer

29/03/2022 00:00

Arjen Stikvoort

Een zoveelste aanrijding met dodelijke afloop waarbij een bromfietser betrokken was.

PARAMARIBO –

Er gaat geen dag voorbij of meerdere bromfietsers zijn betrokken bij een aanrijding. Soms met dodelijke afloop. Toch geldt er nog steeds geen bromfietsbewijs die net als het rijbewijs jezelf toetst op de kennis van de verkeersregels. Nu de brandstofprijzen flink zijn gestegen, kiezen steeds mensen ervoor om zich goedkoper te vervoeren. De bromfiets is dan een relatief goedkoop vervoersmiddel.

Maar het gedrag van de soms roekeloze bromfietsers zorgt ook

voor veel ergernis van de andere verkeersdeelnemers. Voorang of

niet, de verkeersregels worden niet altijd even goed opgevolgd.

Want ook al heb je geen voorrang is het beter deze wel te geven om

een ongeluk, waaraan niemand iets heeft, te voorkomen.

Automobilist Johny is het eens met deze ervaring. Hij begeeft

zich de gehele op de weg. Hij vindt bromfietsers losbandig en

slordig rijden. “Een bromfietsbrevet, net als een rijbewijs voor

automobilsten, zou nodig zijn om hen de verkeerregels beter te

laten snappen”, stelt Johnny. Hij ziet maar al te vaak dat

bromfietsers geen voorang verlenen met alle gevolgen van dien.

Daarom heeft hij zijn auto extra laten verzekeren. Een ongeluk

schuilt op elke hoek. En auto-onderdelen vervangen is tegenwoordig

heel erg aan de prijs.

Wilfred rijdt al ruim twintig jaar brommer. Hij zweert bij zijn

voervoersmiddel. “Het is veel goedkoper in brandstof en onderhoud

dan een auto. “Maar zaak is wel dat wij als bromfietsers extra goed

moeten opletten in het verkeer. Je kunt wel voorrang hebben, maar

dat wil nog niet zeggen dat je die ook krijgt. De autombilist kan

met zijn gedachten heel ergens anders zitten. En ja, dan kan het zo

gebeurd zijn.” Wilfred hekelt de verkeerscriminaliteit.

Waakzaamheid is geboden. Hij heeft in al zijn jaren nog geen enkel

ongeluk gehad.







