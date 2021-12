Bromfietser dodelijk aangereden aan de Kwattaweg

21/12/2021 14:02

PARAMARIBO – De 50-jarige Sorinderkoemar Matadien is in de nacht van zondag op maandag overleden na te zijn aangereden door een personenauto aan de Kwattaweg. Na een melding trof de poltie het slachtoffer in bewusteloze toestand aan op het wegdek. Een arts stelde de dood vast en het lichaam is voor obductie in beslag genomen.

Volgens het voorlopig onderzoek reden de bromfiets en auto over de Kwattaweg vanuit de Derde richting de Vierde Rijweg. Ter hoogte van de Sietaweg sloeg de bromfietser rechtsaf zonder rekening te houden met achterkomend verkeer. De 22-jarige autobestuurder D.G. remde af, botste tegen een elektrische mast en reed vervolgens de bromfietser aan. E?n van de drie mede-inzittenden van de auto werd naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

Zowel de bromfiets als auto is aanzienlijk beschadigd. De autobestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en werd voor een schrijftest en ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau, meldt de politie op haar website. De man is voorgeleid bij de Hulpofficier van Justitie. Het verder onderzoek doet de Verkeersunit van Regio Midden.

