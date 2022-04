Brokopondo verzuipt door openen spuikleppen

18/04/2022 20:06

-

Samuel Wens

De vijf spuikleppen van de Afobaka stuwdam staan open vanwege de hoge waterstand en dat zorgt voor wateroverlast.



BROKOPONDO –

Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) heeft alle vijf spuikleppen van de stuwdam geopend vanwege de hoge waterstand en de dorpen beneden de dam hebben daarom nu te kampen met wateroverlast. Het dorp Klaaskreek met ongeveer vierduizend inwoners zit al ruim een week zonder drinkwater. De bron die het dorp van schoon water voorziet is door de hoge waterstand ondergelopen. Dit bevestigt ex-districtscommissaris (dc) Wonny Pinas aan de krant.

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij heeft

inmiddels twee keer water aangevoerd, maar niet iedereen is in

staat om het water te halen.”De senioren burgers en zij die slecht

ter been zijn ontberen nu drinkwater. De situatie in het district

Brokopondo is een bijna-ramp, want wij verzuipen”, aldus

Pinas.

Pinas beheert het Bennastrand bij Klaaskreek en zegt dat andere

stranden, zoals Johanna Margaretha, Mi sa hoi en Bonanza ook zijn

ondergelopen en heel veel schade hebben. De kleine ondernemers

kijken met lede ogen hoe hun vakantieoorden langs de oever,

waarin ze zoveel geinvesteerd hebben, worden overspoeld door het

opkomende water.

De overheid is niet verantwoordelijk voor de investeringen langs

de oever, weet zij, maar dat is de beste plek voor de

toeristenoorden, wat Suriname een eco-toeristische bestemming

maakt. “Je kunt nergens je beklag doen en geen enkele autoriteit

komt langs”, merkt Pinas op.

Gill Pansa van Balling Sula is landbouwer en zijn grond ligt op

loopafstand van het dorp. Zijn oker, tajerblad en sopropo aanplant

zijn verloren gegaan. Nu zijn ook zijn pomtayer, cassave en gember

aanplant ondergelopen door de hoge waterstand. Pansa zit met zijn

handen in het haar, want hij heeft geen idee hoe hij aan middelen

komt voor een nieuwe aanplant.

Desgevraagd zegt Freddy Linga beleidsmedewerker op het

commissariaat dat de bestuursdienst de mensen die schade door het

water hebben opgelopen registreert. Pansa bevestigt de registratie,

maar heeft niets gemerkt van een schadevergoeding of een

tegemoetkoming.







