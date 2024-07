Bringador di Muay Thai cu otro homber a maltrata homber burachi severamente

The content originally appeared on: Diario

​

Ex Parlamentario di AVP tambe tabata den Corte

ORANJESTAD (AAN): Diabierna ultimo e ex-Parlamentario di AVP, Lainda Westerhof, a presenta den Corte cu su yiu homber D.K. (17). Ademas cu Lainda a wordo persigui pa posesion di droga, su yiu homber a wordo persigui pa maltrato severo y ladronicia.

Ta asina cu D.K. hunto cu e ex pareha di Lainda, e homber N.H. (33) a wordo haya culpabel di maltrato severo di e homber B., kende tabata burachi den su auto y ladronicia di su pertenencianan.

ACUSACIONNAN DI FISCAL

Fiscal a acusa D.K., kende e tempo ey tabatin 16 aña y N.H. di a causa lesion fisico grave riba 26 November 2023 riba e homber B. Intencionalmente a dal mokete y scop varios biaha e homber B. na su cabez y cara. Ta asina cu B. a keda cu cicatriz na su cara.

Tambe Fiscal ta acusa nan di a horta propiedadnan di e homber B. for den su auto, despues di a caba di maltrat’e.

MALTRATO SEVERO DI HOMBER BURACHI

Hues a puntra D.K. si ta berdad cu el a maltrata e homber B. Segun D.K., nan kier a yuda e homber B. cu tabata burachi pero B. a mishi cu ne y D.K. y N.H. a bringa cu ne.

Hues a mustra cu segun e rapport di Polis, dia 26 November 2023 mas o menos 5’or marduga nan a bay banda di e rotonde di Pos Chiquito. Polis a topa cu e homber B. tur na sanger. El a bisa cu e tabata na un Chines, el a duna 2 homber lift y ora nan yega na e rotonde, nan bringa cu ne. Nan a bay cu su cellular. Polis a mira cu e auto tabata full na sanger. A pidi Ambulance pa hiba B. hospital. Su wowonan tabata tur hincha y marcanan blauw. E homber B. a bisa cu e no sa si e dos hombernan a bay cu otro cosnan. E ta sinti falta di un tas cu laptop y un otro tas cu herment, su holoshi, su cellular. Hues a bisa cu e rapport medico ta mustra cu B. a sufri trauma na cara y 2 kap basta hundo na su frenta. Tur dos wowo tabata hincha y blauw. Despues di 1 luna, e homber B. a bay na Polis y Polis a nota cu B. tin cicatriz na su cabez di e maltrato. Polis a bis’e cu for video di seguridad di cas banda di rotonde y for di e Chines, por a mira cu B. no a duna e hombernan lift. El a bisa cu e tabata burachi y e dos hombernan a maltrat’e y el a perde conocimento.

Polis a pidi hende na Pos Chiquito imagennan di seguridad. Riba video por a mira mas o menos 2.41 di marduga, e auto staciona banda di caminda cu luznan cendi. Banda di 3.30 un KIA Sportage a para banda di e auto y dos hende homber a cana bay na e auto. Esaki pasobra e auto tabata para meymey di caminda. E KIA a sigui core cu su luznan paga. Nan mira e auto ta manera reverse y e KIA ta bin bek y para otro banda di caminda. E auto a para dilanti un cas. E dos hombernan tabata N.H. y D.K. cu a bay papia cu B. Polis a mira cu B. a purba habri e porta y N.H. a dal e porta sera cu su pia. Despues nan a maltrata e homber B. y despues nan a cana bay. N.H. a tira e yabi di auto di B. afor. E homber B. a bay drumi den e auto. N.H. y D.K. a bay den e KIA y core bay. Banda di 5’or, B. a habri porta di e auto. Polis a reconoce D.K. cu ta train Muay Thai Kickboxing na Tanki Leendert.

D.K. a bisa cu el a dal B. mokete y scop. El a habri porta di e auto y bay dal B. Segun D.K. e homber B. tabatin intension di bringa cu nan. Segun N.H. e kier a yuda B. pa hib’e su cas pero B. a bira agresivo y kier a bringa cu nan. Segun N.H., B. a cuminsa tira mokete door di bentana y e ora ey el a dicidi di dal B. cu mokete. Hues a mustra cu D.K. a declara na Polis cu el a coy un tas for di e auto y bay cu ne. Tambe cu el a bisa cu N.H. a coy e cellular y holoshi di pols di e homber B. N.H. a bisa cu e no ta corda cu el a drenta den e auto y no a coy cos.

FISCAL A CUESTIONA E MALTRATO

Fiscal a remarca cu el a conta 20 biaha cu N.H. a dal e homber B. El a puntra pakico a dal’e asina hopi y cu B. tabata burachi. N.H. a bisa cu cos a bay full robez. D.K. a dal 5 pa 6 scop y diferente mokete. Fiscal a remarca cu D.K. ta un bringador profesional y pakico a maltrata e homber burachi asina hopi.

Hues a mustra cu N.H. tin carchi di castigo cu diferente condena. Na 2020 el a wordo condena na 6 aña di prison pa intento mata y arma di candela. 1 Augustus 2023, el a haya libertad condicional. Algun luna despues N.H. a maltrata homber B. y awor ta sera pa duna cuenta.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu D.K. y N.H. a maltrata e homber B. y a horta cosnan di dje. Fiscal a mustra cu D.K. a declara na Polis cu N.H. a bis’e pa bay cu e tas preto y cu el a mira con N.H. a coy e cellular y holoshi di B. Na opinion di Fiscal, e slanan cu B. a sufri por wordo considera maltrato severo. Segun hurisprudencia si un hende keda cu cicatriz, ta wordo considera maltrato severo. B. tin dos cicatriz na su frenta. Segun Fiscal, e hecho cu no a haya e holoshi ni e cellular y e tas preto, no kiermen cu no tabatin ladronicia. E ta haya D.K. y N.H. culpable di ladronicia.

CASTIGO

Fiscal a bisa cu e ta considera esaki un atraco cu violencia. E homber a keda for di tino. Despues cu e tabata for di tino, nan a horta su pertenencianan. N.H. ta un residivista. Apenas N.H. a sali for di KIA y e ta bolbe haci delito serio. D.K. ta un bringador professional y asina mes e ta bay maltrata un homber burachi. Fiscal a remarca cu D.K. no a mustra cu ta duel’e loke el a haci. Mester informa cu N.H. tambe a wordo persigui pa posecion di droga y bendemento di droga.

Pa N.H., Fiscal a exigi 42 luna di prison, di cual 6 luna ta condicional cu 3 aña di prueba. Pa D.K., Fiscal a exigi 60 dia di prison di cual 40 dia ta condicional cu 2 aña di prueba y bao guia di Reclassering. Fiscal tambe ta haya cu D.K. mester sinti loke el a haci no ta bon. El a exigi 120 ora di trabao pa comunidad pa D.K. y si e no cumpli cu esaki, e lo mester bay 60 dia sera.

Hues despues di a scucha defensa di abogadonan, a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 19 Juli 2024 pa 10’or di mainta lo tin sentencia.