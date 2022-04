Bridge Medical Group gecertificeerd ready voor offshore industrie

12/04/2022 08:02

Arjen Stikvoort

Roel Brug, CEO van Bridge Medical Group.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

The Bridge Medical Group (BMG) heeft haar internationale certificering behaald: T-Bosiet CA-EBS (Tropical Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training with Compressed Air Emergency Breathing System). De basistraining is verplicht voor al het personeel dat offshore werkt in de olie- en gasindustrie in een tropische omgeving. Hiermee is BMG het eerste particuliere medisch bedrijf in Suriname dat medische transporten per helikopter voor de offshore industrie kan verzorgen. Zo werd maandag duidelijk bij de presentatie in het Courtyard Marriott Hotel.

“De certificering is van eminent belang als we willen gaan

werken voor buitenlandse bedrijven. Zij hebben bepaalde standaarden

die gelden voor de olie- en gassector. Wij kunnen nu onze lokaal

opgeleide mensen inzetten voor deze bedrijven die medische diensten

van BMG zullen afnemen”, benadrukt BMG-directeur Roel Brug.

De training CA-EBS (perslucht-noodademhalingssysteem) verschaft

extra informatie en vaardigheden bovenop de reeds bestaande

training offshore veiligheids- en bedrijfshulpverlening (BHV), voor

het personeel dat per helikopter naar of van een offshore

olie-gasinstallatie reist in een tropisch gebied.

Brug illustreert de hoge internationale normen door aan te geven

dat bijvoorbeeld patienten met hersenletsel zeer zorgvuldige zorg

behoeven indien zij per helikopter worden overgebracht naar een

ziekenhuis. Zo moet er onder andere rekening worden gehouden met de

veranderende luchtdruk op verschillende hoogtes die invloed kunnen

hebben op het letsel. Eind april wil BMG haar tweede internationale

certificering in de wacht slepen.

Ook gaat BMG een nauwe samenwerking aan met Maximum Protective

Services (MPS) Internationaal, dat trackingtechnologie ontwikkelt

voor transport over land, water en door de lucht. De vaarbewegingen

op de Surinaamse wateren zullen in de komende maanden, door de

komst van de offshore industrie, snel toenemen. “We verwachten niet

een klein beetje meer, maar veel meer vaarbewegingen. Er zullen dus

naar verwachting ook meer calamiteiten op het water komen”, wijst

Rachmael Beck, CEO van MPS International, op de noodzaak van de

samenwerking.

