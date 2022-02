BREAKING: Overeenkomst met HPSG van de baan – DWTonline.com

10/02/2022 20:44

HPSG-directeur Benny Falk en ingenieur Jesper Nielsen belegden op 20 maart vorig jaar een persconferentie met de ministers Armand Achaibersing (Financien en Planning), Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen).

De overeenkomst tussen Suriname en het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) is van de baan. Gebleken is dat door HPSG een “onjuiste voorstelling van zaken is gegeven”. Daarnaast is het Deense bedrijf “elementaire verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen en kan deze ook niet nakomen”. Op grond hiervan heeft de regering de overeenkomst nietig verklaard, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De verdere afwikkeling zal door de advocaat

van Suriname ter hand worden genomen. In maart 2021 is tussen

Suriname en HPSG een overeenkomst getekend waarbij het bedrijf zich

verplichtte om een waterstofcentrale te financieren en te bouwen.

Na realisatie hiervan zou Suriname van deze centrale 100 MW groene

energie afnemen.

Er was van meet af kritiek, wantrouwen en scepsis rondom deze

overeenkomst. Pijnpunt was vooral dat een staatsgarantie was

gegeven voor de betaling van afname van de energie voor 25 jaar.

Dat kwam neer op een bedrag van 2,4 miljard US dollar. “Daar gaan

de mensen gewoon mee shoppen en dat heb jij gefaciliteerd”, zei

Gregory Rusland van coalitiepartij NPS.

Geen spaan heel

Het Deense Danwatch publiceerde een groot artikel

waarin dubieuze zaken van de Deense oprichters van het bedrijf

werden belicht. Het artikel liet geen spaan heel van HPSG. Zo

zouden Benny Falk en Jesper Nielsen een spoor van failliete

bedrijven achter zich hebben en HPSG zou via een kronkelnetwerk in

Griekenland zijn geregistreerd. Geen van de betrokkenen heeft enige

affiniteit met waterstof.

In november sprak de jurist Hugo Essed, na bestudering van de

overeenkomst, van een ‘galgconstructie’ over de drieledige

overeenkomst die de regering met HPSG was aangegaan. “We hebben een

stroomkoopovereenkomst die om onze hals hangt, een

hoofdovereenkomst die onze handen op onze rug bindt en we hebben

een garantstelling die onze voeten bij de enkels bindt. We staan

dus aan de galg en als de beul de valluik opent, dan hangt

Suriname”, aldus Essed destijds.

Medio vorig maand verscheen in de Ware Tijd een

paginagrote advertorial als tegenoffensief. De bedoeling was om

hiermee het wantrouwen weg te nemen. Maar toen bleek dat de naam

HPSG was vervangen door GNEP (Green National Energy Park). En dat

had een averechts effect. Zo stelde de politieke partij DA’91 in

een ingezonden artikel: “Integendeel lijkt het erop dat er nu een

zelfde scenario als bij NV Surfin in stelling wordt gebracht,

namelijk een zogenaamde gedaanteverwisseling: HPSG wordt GNEP.”







