BREAKING: IMF keurt hulpprogramma Suriname goed

22/12/2021 19:03 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft woensdagmiddag laat het financi?le steunprogramma aan Suriname goedgekeurd. Dat gebeurde tijdens een vergadering van het uitvoerend bestuur van het monetaire instituut. Dit bevestigt Bibis-minister Albert Ramdin tegenover de redactie van de Ware Tijd.

Met de goedkeuring zal verspreid over drie jaar een bedrag van 690 miljoen US dollar aan Paramaribo beschikbaar worden gesteld. Dit voor ondersteuning van het economisch Herstelplan van de regering. Het zal helpen om de overheidsschuld te verminderen en veerkracht op te bouwen. Zo meldt het Kabinet van de President in een persbericht.

Ook zullen de sociale uitgaven worden uitgebreid om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen. Het uitvoerend bestuur heeft toestemming gegeven om ongeveer 56,4 miljoen US dollar direct over te maken. De rest van het bedrag zal in fasen beschikbaar komen.

Omstreeks 20.00 uur woensdagavond lokale tijd zendt de Communicatie Dienst Suriname (CDS) een vraaggesprek met Surinames hoofdonderhandelaar Karel Eckhorst uit op de televisie.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina