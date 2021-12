Een dag nadat het afschieten van vuurwerk formeel is toegestaan, zal het Korps Brandweer Suriname (KBS) de voorlichting daaroverstarten. Gekozen is voor een rondmars in de binnenstad op 28 december, waaraan onder meer de Bikers Unit en de exercitiegroep van de brandweer deelnemen. Zij zullen rondgaan met flyers en een demonstratie geven om de samenleving voor te lichten over vuurwerkgebruik. Van 27 december tot en met 1 januari mag er vuurwerk worden verkocht en afgeschoten.