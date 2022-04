Boze bondsvoorzitter Darson-Grant levert hamer in tijdens vergadering – DWTonline.com

04/04/2022 21:43

Gerold Rozenblad

Alisa Darson-Grant op een campagneposter van de politieke partij HVB.



PARAMARIBO –

Alisa Darson-Grant, voorzitter van de Algemene Bond Personeel bij Binnenlandse Zaken (APB-BiZa), is tijdens een vergadering donderdag zo boos geworden dat zij direct haar mandaat heeft teruggegeven en de leiding heeft overgedragen aan ondervoorzitter Jermaine Ligeon. Verhitte leden meenden dat hun belang niet goed gediend wordt door Darson-Grant en maakten de voorzitter verwijten.

Onder meer werd aangevoerd dat tal van punten niet worden

gerealiseerd en dat de communicatie van de voorzitter naar de leden

toe het laat afweten. Wat de leden vooral steekt is dat de bond

links wordt gelaten door de leiding van het ministerie. Het is

bekend dat minister Bronto Somohardjo de bond ziet als instrument,

dat is opgericht om hem te dwarsbomen. Tal van leden op de goed

bezochte vergadering meenden dat dit zo niet verder kan.

Omwille van een betere belangenbehartiging willen zij een beter

contact met de minister. Darson-Grant zou hierbij een sta-in-de-weg

zijn vanwege haar slechte verstandhouding met de minister. Er werd

aangevoerd dat ondervoorzitter Ligeon meer bereikt en kan bereiken.

Dat was tegen het zere been van Darson-Grant die staande de

vergadering de leden vroeg wie Ligeon, door middel van

handopsteken, als voorzitter wilde hebben. Toen bleek dat het

merendeel dat kennelijk wilde, trok Darson-Grant haar conclusies en

droeg terstond de hamer over aan Ligeon en vertrok.

Ligeon zette de vergadering kort voort en verdaagde deze daarna

naar een later te bepalen datum. De vergadering had als voornaamste

agendapunten het aanvullen van het bestuur en de stand van zaken

aangaande de punten die de leden gerealiseerd willen. Tijdens dit

punt ging het bergafwaarts met de bijeenkomst. Desgevraagd

bevestigt Ligeon tegenover het voorval, maar wil tegenover de

Ware Tijd hierover niet veel meer kwijt. Darson-Grant en

Ligeon zaten bij de verkiezingen van 2020 in hetzelfde kamp,

namelijk de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB).







