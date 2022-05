‘Bouw Corantijnbrug overstijgt verkiezingen’ – DWTonline.com

05/05/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (r) en zijn Guyanese ambtgenoot Juan Edghill (l) tekenden woensdag contracten rond de bouw van de Corantijnbrug.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Het streven van Suriname en Guyana is dat de brug over de Corantijnrivier uiterlijk twee tot drie jaar na de gunning is afgebouwd. Dat kwam naar voren bij de ondertekening van contracten over de bouw van de brug. Tegelijkertijd vond de lancering plaats van het proces van ‘expression of interest’, waarbij bedrijven kunnen dingen naar de gunning van het project. De ondertekening vond woensdag plaats op het ministerie van Openbare Werken (OW).

De ministers Riad Nurmohamed en Juan Edghill zeiden dat

president Chandrikapersad Santokhi en zijn Guyanese collega Irfaan

Ali zijn overeengekomen dat deze brug in hun ambtstermijn een feit

moet zijn. Ze hebben, aldus Edghill, “de bouw van de brug over de

Corantijnrivier behandeld als een van de infrastructuurprojecten

met de hoogste prioriteit die tijdens hun eerste ambtstermijn moet

worden gerealiseerd”. Deze brug is volgens de bewindsman meer dan

alleen een infrastructuurproject. “Het is een visie voor de verdere

ontwikkeling van twee naties die wordt gerealiseerd”, zei hij.

Op vragen van de Ware Tijd of het de bedoeling is dat

de oeververbinding voor de eerstvolgende verkiezingen in de twee

landen moet zijn afgebouwd, merkte Edghill op dat de bouw

verkiezingen overstijgt. Gekscherend zei hij dat om absoluut zeker

te zijn dat de brug zal worden gebouwd tijdens de ambtstermijnen

van Santokhi en Ali de presidenten misschien moeten worden

herkozen.

Ontsluiting

Met de bouw zullen ook de dromen van de twee buurlanden om zich

verder economisch te ontwikkelen worden gerealiseerd, stelde de

bewindsman. “We willen deze brug graag zo snel mogelijk zien

bouwen.” Daarom is een contract getekend met WSP Caribbean om de

voorstudies te doen. Edghill voerde aan dat terwijl deze

maatschappij bezig is met de onderzoekingen bedrijven over de

gehele wereld kunnen bieden op het project. Deze aanpak is om tijd

te winnen zodat direct na de voorstudies de gunning kan

plaatsvinden en de fysieke bouwwerkzaamheden kunnen aanvangen.

De Guyanese minister hoopt dat binnen twee jaar na aanvang de

oeververbinding kan worden opgeleverd. Ambtgenoot Nurmohamed

bestempelde de ondertekening van de overeenkomst met WSP Caribbean

als een belangrijk historisch moment voor de buurlanden. Ze geeft

onder meer invulling aan de opdracht van Santokhi aan OW om de

ontsluiting van Suriname aan te pakken en de verbindingen met de

buurlanden te verbeteren. In dat kader zullen ook de wegen die naar

de Corantijnbrug leiden worden geupgrade. “Goede wegen geven een

boost aan ontwikkeling”, zei de minister.

Nurmohamed gaf aan dat de Corantijnbrug een oeververbinding van

de B-plus-categorie wordt, een van de zwaarste categorieen voor

bruggen. Hij kijkt daarom uit naar biedingen van gerenommeerde

internationale bedrijven die dergelijke bruggen al eerder hebben

gebouwd. Hij deed een beroep op distictscommissaris Senrita

Gobardhan, die aanwezig was, om nu al een campagne in district

Nickerie te beginnen om investeerders en ondernemers te bewegen te

investeren. Ze moeten niet wachten totdat de brug er staat, maar nu

al aan de slag gaan.

Voordelen

Edghill somde talrijke voordelen op. Bruggen zijn de

belangrijkste aanjagers van economische activiteit, die zorgen voor

een grotere efficientie van de handel, een snelle uitwisseling van

ideeen en snelle toegang tot diensten voor degenen die dat het

meest nodig hebben. Samenwerking op dit niveau betekent minder

vertragingen en meer vooruitgang voor de bevolking van beide

landen. De reistijd tussen Paramaribo en Georgetown zal met de brug

aanzienlijk worden verkort.

Ook het toerisme in de twee landen zal worden bevorderd. “Veel

Guyanezen en Surinamers, beperkt door de huidige planning of

draagkracht van de Canawaima-veerboot, zullen in staat zijn om

bezoeken af te leggen om hun families in beide landen te zien.

Ouderen, die in hun jeugd de stroming van de rivier konden

weerstaan en dat niet meer kunnen, kunnen genieten van het gemak

van reizen. Dit zijn enkele van de menselijke overwegingen die er

het meest toedoen.”

Op het gebied van toerisme ziet hij ook alleen voordelen.

Edghill vraagt zich af waarom een toerist uit Nederland naar

Suriname zou moeten komen en niet de ecotoerismeproducten van

wereldklasse van Guyana zou kunnen bezoeken? “En waarom zou een

toerist uit het noorden of het westen die Guyana bezoekt niet de

Surinaamse toeristische ervaring in de vorm van een dagtocht of een

lang verblijf in Paramaribo mogen opdoen? Een landing in Guyana of

Suriname moet toeristen de mogelijkheid bieden om naadloos onze

grenzen over te steken en te profiteren van het warme klimaat,

ongerepte regenwouden, prachtige rivieren en gastvrije mensen.”

De brug zal volgens hem strategisch worden ontworpen om door het

ongerepte gebied van Lange-eiland te gaan, een eiland in de

Corantijnrivier met een enorm potentieel voor commercialisering en

de ontwikkeling van een vrijhandelszone met hotels, resorts en alle

vormen van entertainment die aantrekkelijk zijn voor toeristen naar

Guyana en Suriname. Ook de olie- en gassector, alsmede de

agrarische sector, zullen voordelen aan de Corantijnbrug hebben,

stelde Edghill.







