Bouw brug over Boven-Suriname drijft Saramaccaners uiteen

BOVEN-SURINAME –

De voorgenomen bouw van een brug over de Boven-Surinamerivier door Houtmaatschappij Palmeras Timber Processing, waar zoveel over te doen is, dreigt een wig te drijven tussen stamfamilies (lo’s) van de Saramaccaners. Volgens hoofdkapitein Carlo Sampi van het dorp Nieuw-Aurora begint de bouw spoedig. Er zou toestemming zijn verleend door de Saamaka-stam aan de houtmaatschappij tijdens een krutu in Asidonopo.

Maar de brug komt niet meer op de gewenste locatie:

benedenwaarts van de Apesinasula. De dombi-lo van de dorpen

Abenaston, Botopasi, Futunakaba en Pikin slee willen namelijk geen

brug in hun traditioneel gebied. “Daarom heeft de Awana-lo nu hun

gebied tussen Apesina sula en Pokigron ter beschikking gesteld”,

aldus Sampi. Deze stamfamilies zijn van Guyaba, Nieuw aurora en

Pokigron

Maar volgens hoofdkapitein Steven Petrusi, tevens

bureaudirecteur van Vereniging Saamaka Gezagdragers, is de

informatie van Sampi bezijden de waarheid. “De drie Awana-dorpen

hebben nooit een krutu over de bouw of aanleg van een weg in hun

gebied gehouden”, zegt Petrusi verontwaardigd. “Zo een vergaande

beslissing kan alleen in een krutu worden genomen en wel in het

hoofddorp Guyaba.”

‘Eigen gewin’

De kapiteins Danny Jeroe en Ruben Abauna, respectievelijk van

Pokigron en Guyaba, beamen afzonderlijk wat Petrusi zegt. Zij

zeggen niet op de hoogte te zijn van activiteiten over Palmeras in

hun gebied. “Als er vergaderd is in Pokigron over de bouw van een

brug, was ik niet erbij; niemand heeft mij uitgenodigd”, zegt

Jeroe. Overigens heeft Petrusi met Sampi gesproken over mogelijke

bouwwerkzaamheden, maar hij zegt nog geen nadere informatie te

hebben gehad. “Het blijkt nu dat hij uit eigen gewin vergaande

afspraken heeft gemaakt met de houtmaatschappij”, luidt het

beschuldigend richting Sampi.

Die blijft erbij dat de brug moet komen en dat wel degelijk een

krutu hierover is belegd te Pokigron. De aanwezige bewoners en

dignitarissen hebben volgens Sampi tijdens de krutu massaal

aangegeven de bouw van de brug in hun gebied te ondersteunen. Het

Saramaccaans gebied zal, aldus Sampi, alleen als doorgang gebruikt

worden om een brug en een weg aan te leggen om zo de houtconcessie

in het Tapanahoniegebied te kunnen bereiken.

“Palmeras heeft ons gegarandeerd geen hout in ons gebied te

zullen oogsten”, benadrukt de hoofdkapitein. “De maatschappij zal

een ontwikkelingsfonds voor het Saamaka-gebied in het leven

roepen.” Een vertegenwoordiger van Palmeras wil bevestigen noch

ontkennen dat de brug op een andere locatie komt. Wel zegt hij dat

de maatschappij met de Awana-lo heeft gesproken.







