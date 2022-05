Bouva eist onderzoek naar ‘dubieuze’ verkoop Blauwmeer

08/05/2022 00:00

-

Ivan Cairo

NDP-assembleelid Melvin Bouva eist justitieel onderzoek naar de spaak gelopen onroerendgoedtransactie tussen DSB/Assuria en de Centrale Bank van Suriname.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

NDP-assembleelid Melvin Bouva heeft de regering opgeroepen een diepgaand onderzoek te doen instellen naar de volgens hem “dubieuze” verkoop van het 550 hectare grote Blauwmeer aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het terrein werd in 2019 door Panaso, een bedrijf van De Surinaamsche Bank en Assuria, voor twintig miljoen US dollar verkocht. Deze transactie vond plaats toen Robert van Trikt CBvS-governor was en minister Armand Achaibersing van Financien en Planning directeur was van Assuria.

Van verschillende bronnen had de Ware Tijd vernomen dat

Maurice Roemer het vanaf zijn aantreden als governor heeft

aangestuurd op terugdraaiing van de deal die zeer nadelig zou zijn

voor de CBvS. Voorts zouden er enkele vervelende juridische angels

kleven aan de transactie. Vrijdag maakte Starnieuws bekend

dat deze verkooptransactie is teruggedraaid.

‘Oplichting’

In zijn spreekbeurt tijdens de begrotingsbehandeling merkte

Bouva op dat uit onderzoek is gebleken dat Panaso geen titel op de

grond heeft. “Je hebt niet het recht, maar yu e seri. Elke

andere Surinamer was opgesloten. Ala tra Srananman san be seri

wan gron san a no mag seri ben sroto“, zei de politicus.

Volgens Bouva heeft de verkoper bewust of onbewust de staat

Suriname op een dwaalspoor gezet en benadeeld “en in feite gewoon

de staat opgelicht”. De parlementarier vraagt zich af hoe het

mogelijk is geweest dat de verkoopakte de instituten die bij

dergelijke transacties zijn betrokken is gepasseerd.

Terwijl het terrein was verkocht voor twintig miljoen US dollar

zou deze, volgens Bouva’s informatie, zijn getaxeerd op circa zes

miljoen US dollar. Hij vroeg de regering om het taxatierapport en

alle andere stukken en correspondentie die te maken hebben met deze

zaak ter beschikking te stellen van het parlement.

Curatele

Met de terugdraaiing van de deal “begint juist een nieuw

hoofdstuk in deze affaire, because something is really wrong.

Wan sani no e klop ini a tori disi“, aldus Bouva. Deze kwestie

is volgens hem een gevoelige zaak. Hij eist transparantie van de

regering en justitieel onderzoek. Als onderdeel daarvan moet het

handelen van Achaibersing ook worden onderzocht.

Om de onafhankelijkheid en objectiviteit van het onderzoek te

waarborgen vraagt Bouva president Santokhi en vicepresident

Brunswijk deze zaak naar zich toe te trekken en de minister

“onmiddellijk onder curatele te stellen dan wel te ontlasten van

verder handelen in deze zaak”. Bij interruptie kreegt Bouva bijval

van Abop-fractielid Edward Belfort die aangaf dat annulering van de

transactie de eventuele strafbaarheid van betrokkenen niet

opheft.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina