Bouterse Highway brengt stapvoets ontwikkeling voor plantages

Verdere ontwikkeling van de plantages Hanover en Mawakabo in Para als gevolg van de aanleg van een deel van de nieuwe highway komt stapvoets op gang. De plantages hebben voor de bouw van de weg ongeveer negentig hectare grond aan de staat afgestaan en zullen in ruil daarvoor gecompenseerd te worden. “De plantages zijn niet meer dezelfde van vóór 2017 toen de overheid is gestart met de aanleg van de highway. We zien dat de leefsituatie aan het verbeteren is”, zegt Melissa Inge, voorzitter van het plantagebestuur Hanover en Mawakabo, enigszins tevreden tegen de Ware Tijd.