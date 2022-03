Botopasi en omgeving krijgen permanente elektriciteit

19/03/2022 08:02

De dorpskrutu in Botopasi waarbij minister Abiamofo van Natuurlijke Bronnen meedeelt dat er permanente elektriciteit komt.

BOVEN-SURINAME –

Tien dorpen aan de Boven-Suriname in de omgeving van Botopasi krijgen permanente elektriciteit, opgewekt door zonnepanelen. Minister David Abiamofo van Natuurlijke hulpbronnen heeft het vrijdag, op Phwagwa meegedeeld tijdens een dorpskrutu in Botopasi. De bewindsman kreeg op zijn verzoek van het dorpsbestuur een hoog gelegen plaats toegewezen voor de bouw van de centrale.

Ook de nabij gelegen dorpen Futunakaba, Debike, Kambaloewa, Dan,

Pada Lafanti, Manlobi, Masiakriki, Hekununu en Tumaripa zullen

hierop worden aangesloten. Deskundigen hebben volgens Abiamofo

bepaald dat de centrale in Botopasi moet komen als meest geschikte

locatie. Het hoogspanningsnet daar zal de dorpen voorzien van

elektriciteit.

“Het nieuwe project op Botopasi wordt op dezelfde manier en door

de zelfde vaklieden uitgevoerd als op Guyaba en Pikin slee”, deelde

Ambiamofo mee. Op de vraag van dWT wie voor de financiering zal

zorgen, antwoordde hij met de gemeenschap op een andere tijdstip

daarover te zullen informeren.

Hoogwaterstand geen invloed

Kapitein Harvey Amania zegt dat zijn dorp ingenomen is met de

komst van de minister. “Het verzoek om een hoog gelegen locatie met

een oppervlakte van drie hectare, zodat hoogwaterstand geen invloed

kan hebben op deze elektriciteitsvoorziening, hebben wij

gehonoreerd”, vertelt Amania. “Het wachten is nu op het ministerie

om aan te vangen met hun werkzaamheden, het dorp heeft zijn deel

gedaan. Wij hopen niet dat deze regering hetzelfde doet met ons als

de vorige regering, namelijk ons een plaats laten openkappen om

panelen te plaatsen, maar na het openkappen weg blijven.”

In het dorp Ginginston, meer dan twee uren stroomafwaarts varen

van Botopasi, gaven president Chandrikapersad Santokhi en

vicepresident Ronnie Brunswijk eerder dit jaar het startschot voor

een project groene energie ten behoeve van tien dorpen in die

omgeving. De voortgang hiervan ondervindt enige stagnatie volgens

Marcel Eyndhoven, directeur van Energie Bedrijven Suriname. “De

levering van elektriciteitspalen is vertraagd.” Abiamofo is

dankbaar dat de dorpelingen zo snel op zijn verzoek hebben

gereageerd. “De andere dorpen in het gebied komen ook aan de

beurt”, belooft de minister.







