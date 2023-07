Boto cu a los na St. Lucia a drief te yega Curaçao

The content originally appeared on: Diario

WILLEMSTAD: Wardacosta di Caribe Hulandes, den bon cooperacion cu organizacion di Search & Rescue CITRO, a asisti den recuperacion di boto belero cu tabata drief.

Den anochi di Diaranson 5 di Juli a ser detecta door di e avion di Wardacosta Dash-8 un boto belero ta drief sin lusnan di nabegacion y cu bela abao na parti nort di Bonaire. Siguiente dia mainta e helicopter di Wardacosta a bay busca mas informacion pa asina saca afo si ta trata di posibel persona den estado di emergencia abordo.

Despues di a identifica e belero, confirmando cu no tin persona abordo y cu e informacion adkiri door di e Centro di Operacion Maritimo (MOC) a ser conclui cu e belero ta uno cu a los for di isla di St. Lucia y a drief su so bay y desaparece, y cu e no tin persona abordo.

Despues di a informa e doño di e belero, e boto Dick Braakman di CITRO den bon cooperacion cu Wardacosta cu e boto Metal Shark, a lastra belero na parti nort di Curaçao y a trec’e na e pier di Wardacosta na Marine Basis Parera unda, e doño lo haci e demas tramitenan pa recupera su boto.

E distancia entre St. Lucia y Curaçao ta promedio di 850 kilometer.