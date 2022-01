Boskenner Frits van Troon krijgt eigen docuserie

Er is geen man die zoveel weet over het bos van Suriname dan de 83-jarige Frits van Troon. Woensdagavond werd de natuurkenner bij uitstek in een tiendelig documentaire project ‘Kibri a busi leki fa a busi e kibri yu’ gepresenteerd. Zijn ruime kennis over bomen, planten en andere wetenswaardigheden over het bos zijn vastgelegd in film en boekjes, die in de Paramaribo Zoo werden gepresenteerd.