Boothouders route Paramaribo-Meerzorg in actie

07/03/2022 14:59

-

Gilliamo Orban





PARAMARIBO –

Boothouders die de oversteek Paramaribo-Meerzorg onderhouden, hebben besloten om maandag hun boten aan de ketting te houden. Volgens Ann Sadi, voorzitter van de Vereniging van Boothouders in Commewijne, was een jaar geleden tijdens de onderhandeling over nieuwe tarieven afgesproken dat de overheid voor elke passagiers SRD 2 zou betalen. “De boothouders hebben tot heden nog niets ontvangen en intussen is de brandstofprijs al een paar keren verhoogd”, zegt Sadi.

Ze wijst erop dat de boothouders tijdens de onderhandeling

pleitte voor een tarief van SRD 7,50, dat uiteindelijk werd

vastgesteld op SRD 5. “We hebben SRD 0,50 ingeleverd en de overheid

zou inkomen met het verschil van SRD 2″, zegt Sadi. Ondanks de

bootondernemers de kwestie door middel van brieven onder aandacht

hebben gebracht van het ministerie van Transport Communicatie en

Toerisme (TCT), is de betaling uitgebleven.

Sadi zegt dat vanwege precaire economische toestand sommige

boothouders het voor gezien hebben gehouden. “Ze komen niet uit met

hun geld en daarom zijn er boten aan het rotten”, omschrijft Sadi

de situatie.

Door de actie van de boothouders konden veel mensen, die werken

in Paramaribo, de oversteek maandagmorgen vanuit Meerzorg niet

doen. Hierdoor waren ze afhankelijk van het beperkte aantal

pendelbussen van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB).







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina