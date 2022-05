Boothouders Meerzorg-Paramaribo weer in actie

09/05/2022 10:38

-

Gilliamo Orban

Boten die de route Paramaribo-Meerzorg bevaren.

Foto: dWT Archief



MEERZORG –

“Het leek op een streetparty op het oude veerplein van Meerzorg. Het was een drukte van mensen.” Zo reageert passagier Peggy op de onaangekondigde actie van de boothouders die de vaarroute Meerzorg-Paramaribo onderhouden. Zij gingen maandagmorgen in actie vanwege onder andere de stijgende brandstofprijzen, waardoor hun onderneming niet meer rendabel is.

“Sommige boothouders zijn reeds failliet. We kunnen echt

niet met de verslechterde economische situatie en we hebben de

indruk dat de overheid ons vergeten is”, zegt Moedjono

Tirtotaroeno, secretaris van de Vereniging van Boothouders in het

District Commewijne (VBDC), tegen de Ware Tijd.

Hij heeft kritiek op het ministerie van Transport Communicatie

en Toerisme (TCT), omdat het de afspraken niet nakomt die al

geruime tijd zijn gemaakt met de boothoudersvereniging. Die eist

dat er nieuwe tarieven moeten komen die veel hoger dienen zijn dan

het huidige tarief van SRD 5.

“Prijzen van brandstof, smeerolie en producten zijn zoveel keren

omhoog gegaan, waardoor SRD 5 reeds is achterhaald”, zegt

Tirtotaroeno. “We moeten eigenlijk een tarief van 50 SRD per

persoon, maar dat gaat wel killing zijn voor passagiers. De

overheid moet compenseren.” Daarnaast zitten volgens de secretaris

sommige boothouders met een vergunningsprobleem, maar de overheid

laat op zich wachten.

Extra pendelbussen

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne meldt

dat hij directeur Fariyal Renfurm van het Nationaal Vervoersbedrijf

(NVB) heeft gevraagd om extra pendelbussen in te zetten voor de

passagiers. Eveneens ziet hij graag dat er ook NVB-boten op het

traject Meerzorg-Paramaribo worden ingezet. Dat verzoek heeft hij

al geruime tijd geleden gedaan. “Ik zal het NVB weer vragen om deze

zaak spoedig in orde te maken”, zegt Radjab.

Passagiers Peggy heeft gemerkt dat er extra pendelbussen zijn

ingezet. Ook particuliere bussen hebben de dienst verleend tegen

een tarief van SRD 10, dat is het dubbele van de pendelbussen. “Als

deze bussen niet hadden gereden, zou de drukte er nog steeds zijn”,

stelt zij.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina