Marinio Balsemhof

Boogschietwedstrijden op het complex van De Witte Lotus.

Foto: Nigel Fokke



PARAMARIBO –

Boogschieten leeft weer in Suriname. Zondag werd er op het complex van de Witte Lotus na lange tijd weer wedstrijden gehouden en wel op de tien en vijftien meter recurve. De eerstgenoemde categorie werd door Shivam Dassasingh gewonnen en Kayne Polanen was op de langere afstand de beste schutter. In totaal deden er vierentwintig schutters mee, onder wie ook vrouwen, varierend in de leeftijd vijftien tot veertig jaar.

Ruben Tjoe Fat, instructeur van De Witte Lotus Archery was erg

tevreden met de opkomst. “Het waren de eerste officiele

boogschietwedstrijden van het cultureel centrum. “Het is pas na

vier jaren dat wij eindelijk weer zoiets hebben georganiseerd”,

zegt Tjoe Fat. De instructeur benadrukt dat de tien en vijftien

meter geen officiele afstanden zijn. Het is wel een begin naar de

internationale standaarden van achttien meter. “Wij gaan het zo

zoetjes aan daar naar opbouwen.”

Deze keer is er in de recurve-klasse geschoten. Hieraan mochten

ook twee compoundschutters meedoen, maar wel onder voorwaarde.

Aangezien het twee verschillende klassen zijn, mochten zij meedoen

met een handicap. “Zij zijn echt niet te vergelijken met elkaar”,

motiveert Tjoe Fat. Zo werd er hen een punt afgetrokken per serie

van drie pijlen. “Dus bij de hele wedstrijd van dertig pijlen

worden er tien punten afgetrokken.”

Foto: Nigel Fokke

Tjoe Fat vertelt dat een compoundboog net als een geweer een

voor- en achtervizier heeft. “Hiermee kan men behoorlijk goed

mikken”, maakt hij duidelijk. Bij een recurve-boog moet men via een

pees meetpunten aanhouden en daarna door het achtervizier het

doelwit zien. “Er is dus maar een vizier bij de recurve en dus heel

moeilijk om zuiver te mikken.”

Ondanks er in beide klasse expertise nodig is, vindt Tjoe Fat

dat recurve-schieten veel meer talent vereist. “Compound is het

goed afstellen van de boog en een beetje talent”, grapt hij. “Bij

recurve is er veel meer talent vereist. Hoe harder je trekt, hoe

zwaarder het wordt. Bij compound is het anders om. Hoe harder je

trekt, hoe lichter het wordt.”

Winnaars

10 meter

Shivam Dassasingh

Sheromie Roos

Qitara Thijm

15 meter

Kayne Polanen

Michah Lew

Sussana Chu

De winnaars. Foto: Nigel

Fokke







