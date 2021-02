Artiesten hebben het tijdens de coronapandemie zwaar te verduren. Het geven van publieke optredens is nog niet toegestaan en het is ook niet duidelijk wanneer dit weer het geval zal zijn. Steeds meer van hen spelen in op de coronacrisis door onlineconcerten te geven en zo het contact met hun fans te onderhouden. Op 26 februari organiseert Bondru Events een ‘live’ virtuele show voor artiesten die te volgen zal zijn via een privé Facebookgroep.