Bond RGD schort acties op na tussenkomst kortgedingrechter

27/03/2022 05:59

Jason Pinas

Personeelsleden van de RGD zaterdagmiddag na de rechtszaak in gesprek met bestuursleden van de bond. Carlos Helberg volgt het geheel van op een afstand.

PARAMARIBO –

Het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst(RGD) heeft zijn acties opgeschort. Die gingen maandag van start, maar sedert zaterdagmiddag is het werk hervat nadat de directie een kort geding aanhangig maakte. Er is nog geen uitspraak. “Maar voor nu hebben we genoegen genomen om te zitten met de minister van Financien”, zei Carlos Helberg, secretaris van de bond, na afloop van de rechtszaak tegen journalisten.

De rechter heeft gelast dat het bondsbestuur en de minister

maandag geraken tot een oplossing. “De gemeenschap is verstoken van

medische zorg en we weten dat we de grootste zorgverleners zijn in

de eerste linie. We kennen onze verantwoordelijkheid. We doen

daarom een beroep op de RGD’ers om vandaag te beginnen met de

weekenddiensten”, aldus Helberg.

In eerste instantie had de bond gevraagd om een gesprek met de

president of vicepresident. De eis is nog steeds dat het loon van

de medewerkers tenminste naar het niveau van de ambtenaren wordt

getrokken. Helberg: “De laatste keer dat we een procentuele

verhoging hebben gehad was in 2019. Dus in principe staan de mensen

nog steeds op een loon van 2019.”

Heidelberg vindt het jammer dat de zaak nu bij de rechter is

beland omdat de bond sinds december 2020 zijn cao-voorstel heeft

ingediend bij de directie. “Als we een beetje voortvarender hadden

gewerkt dan waren we vandaag niet hier. We willen werken maar men

moet ook omkijken naar ons als RGD’ers”, benadrukte de

bondssecretaris.







