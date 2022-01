Bolsonaro wil Petrobras in oliesector Suriname

21/01/2022 00:00 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – Als het aan president Jair Bolsonaro van Brazili? ligt zal de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras ook een rol van betekenis spelen in de olie- en gasexploraties voor de Surinaamse kust. Na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met zijn Surinaamse counterpart Chandrikapersad Santokhi in hotel Torarica, gaf Bolsonaro aan dat Petrobras enorm veel ervaring heeft op het gebied van olie-exploraties en productie. Een hechtere samenwerking tussen Suriname en zijn land zal voor de bevolkingen van beide landen voordelen hebben, zei hij.

“Brazili? heeft enorm veel ervaring op het gebied van olie-exploraties en wil die ter beschikking stellen van Suriname. Ik ben ingenomen met het overleg dat we hebben gehad en we hopen dat Petrobras ook zichtbaar aanwezig zal zijn om samen te werken op het stuk van olie- en gasexploratie”, aldus het Brazilaanse staatshoofd. Hij voerde verder aan dat zijn land ook een hechtere samenwerking met Suriname wil wat betreft ontwikkeling van infrastructuur en integratie tussen de twee landen.

Ook veiligheid, voornamelijk op zee, alsook de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit, wil Bolsonaro gezamenlijk aanpakken. Hij benadukte dat de twee buurlanden veel aan elkaar te bieden hebben. Dat was ook de geest van het overleg dat de respectieve delegaties met elkaar hebben gevoerd. “Ik ben ervan overtuigd dat onze volkeren enorm veel voordeel hieraan zullen hebben”, besloot Bolsonaro zijn korte statement.

Vriendschappelijke sfeer

Ook president Santokhi voerde aan dat de besprekingen in een vriendschappelijke sfeer hebben plaatsgevonden, waarbij de wederzijdse belangen van de twee landen centraal stonden. Hij merkte in zijn statement verder op dat Suriname en Brazili? niet alleen geografisch met elkaar zijn verbonden, maar ook een sterke historische en culturele band met elkaar hebben. Al 45 jaar onderhouden de twee landen diplomatieke betrekkingen met elkaar. De bilaterale betrekkingen zijn door de jaren heen alleen maar steviger geworden. Op regionaal en multilateraal vlak zijn de betrekkingen ook uitstekend.

“Vandaag hebben we besloten om de reguliere consultaties binnen het kader van het bilateraal mechanisme van politieke consultaties, die in 2005 zijn begonnen, te hervatten”, aldus president Santokhi. Momenteel staan 25 samenwerkingsprojecten op de agenda, waarvan een deel al in uitvoering is terwijl andere al gereed liggen om ondertekend te worden. Enkele worden nog voorbereid en besproken. Deze projecten zijn gericht op capaciteitsversterking op het gebied van landbouw, onderwijs, natuurlijke hulpbronnen, public administration, gezondheidszorg, cyberveiligheid, ICT en justitie. Het bezoek van Bolsonaro was, aldus de regeringsleider, gericht op verdere versterking en uitbreiding van de strategische samenwerking tussen de twee buurlanden.

