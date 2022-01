Bolsonaro vertrekt eerder wegens overlijden moeder

21/01/2022 09:20 – Van onze redactie

S?O PAULO – Olinda Bonturi Bolsonaro, de moeder van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, is vrijdagmorgen vroeg op 94-jarige leeftijd overleden in de stad S?o Paulo nadat ze afgelopen maandag in het ziekenhuis was opgenomen. Dat is de reden waarom Bolsonaro, die donderdag in Suriname arriveerde voor een bezoek, vrijdag eerder is vertrokken dan gepland. Dit verklaart minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

“Met spijt [meld ik] het overlijden van mijn dierbare moeder. Moge God je verwelkomen in zijn oneindige goedheid. Op dit moment ben ik me aan het voorbereiden om terug te keren naar Brazili?”, schreef Bolsonaro op Twitter vanuit Suriname.

Mevrouw Bolsonaro woonde in Eldorado, in de staat S?o Paulo, waar de president werd grootgebracht, maar had eerder deze week nodig om gezondheidsredenen die niet werden bekendgemaakt, zoals haar doodsoorzaak. Zo meldt MercoPress. President Bolsonaro had donderdag in Suriname een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi en hun Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali. Bolsonaro zou vrijdag doorreizen naar Guyana.

